Carlos Acevedo quiere seguir los pasos de Cuauhtémoc Blanco e incursionar en la política mexicana

El guardameta de Santosa Laguna en la Liga MX, Carlos Acevedo, no pudo ocultar su emoción de poder participar algún día muy cercano dentro de la política mexicana luego de ejercer su participación al voto durante las elecciones presidenciales de su país celebradas el domingo en la que terminó siendo elegida como ganadora la candidata por Morena, Claudia Sheinbaum.

En declaraciones ofrecidas para los medios de comunicación el jugador destacó que está bastante enfocado en mantener su carrera como jugador profesional por unos cuantos años más; a pesar de esto enfatizó que “no descartaría” la posibilidad de competir en algún momento por un cargo de elección popular al considerar la política como algo realmente interesante debido a que en su familia siempre se ha impulsado el derecho a ejercer el voto.

“No lo descartaría. Es una tradición de mi familia el venir todos juntos a votar, obviamente ejerciendo nuestro voto de manera secreta y libre, y feliz de estar aquí con mi papá votando”, dijo Acevedo ante los diversos medios de comunicación que pudieron verlo ejerciendo su elección presidencial y para los demás cargos que se eligieron el domingo en todo México.

Carlos Acevedo detalló que es bastante consciente de que debe prepararse mucho para poder enfrentar de la mejor manera posible un reto tan importante como el de resguardar los bienes de la comunidad para brindarles una mejor calidad de vida, por lo que destacó que siempre mantendrá un esquema para ayudar a sus compatriotas y así poder mejorar a la sociedad.

“Fíjate que lo he pensado, lo he visto, siempre y cuando tenga que ayudar a la gente y tenga que hacer un bien común a la sociedad, por supuesto que, sin duda, aceptaría. No lo descarto para nada. Hay que ayudar al país y a la población. Pero ante todo, hay que prepararse primeramente para poder estar apto para poder estar apto para acceder a un puesto de elección popular”, resaltó.

Para finalizar, el guardameta de Santos Laguna y miembro de la selección mexicana instó a las nuevas generaciones a ejercer siempre su derecho al voto en cualquier circunstancia posible debido a que es la única manera que tienen democráticamente para definir el futuro de la nación.

“Es una participación que ayuda a todos como país, a unirse por un bien común, a una causa. Todos tendrán un punto de vista muy particular, pero es importante ejercer el voto”, detalló.

“Yo siempre veo en mi país cosas positivas; obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero trato de enfocarme en lo positivo, en nuestra gente, en nuestra población y en nuestra ciudad… Creo que somos gente de bien. Hay mucha gente más buena que mala, por lo que trato de estar siempre positivo en las palabras hacia nuestro país como México”, concluyó Acevedo en sus declaraciones.

