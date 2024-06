Mujer que fue declarada muerta es encontrada viva durante su funeral en Nebraska

Un incidente dejó consternada a una comunidad en Waverly, Nebraska, cuando una mujer de 74 años que fue declarada muerta en un asilo de ancianos fue encontrada con vida en una funeraria local.

De acuerdo con los informes, la mujer, que era residente de un asilo de ancianos llamado The Mulberry at Waberly, había sido declarada muerta a las 9:44 a.m., hora local, el lunes, y posteriormente fue trasladada a la funeraria Butherus-Maser & Love, en Lincoln, para los correspondientes preparativos.

Sin embargo, en un giro de eventos que causó el asombro de las personas en la funeraria, un empleado notó que la mujer todavía respiraba cuando estaba preparando su cuerpo para el funeral. Inmediatamente, se llamó al 911 y Lincoln Fire and Rescue respondió, transportando a la mujer a un hospital local. La identidad de la mujer de 74 años no ha sido revelada debido a las leyes de privacidad, informó USA Today.

De acuerdo con funcionarios del sheriff del condado de Lancaster, la mujer se encontraba con vida el lunes por la tarde. Sin embargo, antes de ser declarada muerta, la mujer se encontraba en un centro de cuidados paliativos, y fue atendida por un médico que se encargó de confirmar su certificado de defunción.

Ben Houchin, jefe adjunto del sheriff del condado de Lancaster, describió el incidente como “muy inusual” en una conferencia de prensa el lunes: “He estado haciendo esto durante 31 años y nunca antes nada como esto había llegado a este punto”, señaló.

Por el momento, el incidente está siendo investigado por la Oficina del Sheriff del condado de Lancaster, cuyo jefe adjunto aclaró que no creen que exista alguna intención criminal en el caso.

Con información de USA Today

