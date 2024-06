Oleksandr Usyk lanza fuerte a Canelo Álvarez: “No es la cara del boxeo”

El pasado 18 de mayo Oleksandr Usyk venció por decisión dividida en el Kingdom Arena de Arabia Saudita a Tyson Fury. Con esta victoria el boxeador ucraniano pasó a ser el campeón indiscutido del peso pesado.

Sin embargo, y por una cláusula en su contrato, deberá volver a pelear ante Fury en una revancha que se realizará en diciembre. Mientras tanto Usyk ostenta de su condición de indiscutible.

Otro boxeador que tiene una condición similar en su peso es Saúl “Canelo” Álvarez. Y aunque para muchos el mexicano es el mejor pugilista libra por libra, parece que el ucraniano Usyk no opina lo mismo sobre el tapatío.

Y es que recientemente en una entrevista para Title Sports Network Usyk lanzó un fuerte dardo hacia Canelo y menospreció su actual condición como una de las caras del boxeo.

“Canelo Álvarez dice que es la cara del boxeo, pero no lo es en Ucrania, no lo es en Arabia Saudita, no lo es en Europa. Quizás en México sí sea la cara del boxeo”, inició el polémico comentario de Usyk sobre lo que significa Canelo para el deporte.

Saul ‘Canelo’ Alvarez durante una pelea en la T Mobile Arena en Las Vegas (EE. UU). Crédito: Etienne Laurent | EFE

Usyk continuó su comentario lanzando un pequeño elogio a Canelo Álvarez. Sin embargo volvió a poner el duda que el mexicano sea la cara de este deporte actualmente.

“Me gusta Canelo. Es fuerte para el boxeo. Pero de ahí a ser la imagen del deporte…” dejó en el aire Usyk dudando y con algo de ironía.

Álvarez viene de vencer a Jaime Munguía el pasado 4 de mayo y su próxima pelea será en septiembre. Aunque se desconoce el rival del mexicano.

Además Canelo podría perder su cinturón de campeón avalado por la FIB. Ya que el pugilista parece estar negado a pelear ante William Scull, rival que le impuso el organismo internacional para defender su título.

Usyk nuevo monarca del libra por libra

Si bien en el boxeo no se puede definir un número uno global debido a las diferentes categorías que existen en el deporte. Hay algunas formas no oficiales de determinar a los mejores boxeadores de la actualidad.

La más respetada es la de la revista The Ring que desde hace más de 50 años publica un ranking “libra por libra” con los mejores boxeadores.

La más reciente actualización de este ranking dejó a Oleksandr Usyk como el mejor boxeador libra por libra tras quedarse con los cuatro cinturones del peso pesado.

Al ucraniano le siguen el japonés Naoya Inoue, el campeón indiscutido del peso welter Terence Crawford y el campeón indiscutido del peso supermediano Canelo Álvarez.

