VIDEO: Taylor Momsen es mordida por un murciélago en pleno concierto

La cantante de la banda The Pretty Reckless, Taylor Momsen, fue atacada por un murciélago en pleno concierto mientras oficiaba de telonera para AC/DC en Sevilla, España. Este hecho dejó boquiabiertos a los demás integrantes de la banda musical que no podían creer la marca de la mordida que le dejó el animal en la zona del muslo.

En primer instante, Momsen, quien también es conocida por su incursión en el mundo de la actuación, se encontraba entonando la letra de la canción “Witches Burn”, hasta que se percató de la presencia del murciélago que se aferró a su pierna y le dejó una marca sobre la pierna.

Tras conocerse esta noticia y ser intervenida por el personal médico, la vocalista se expresó en su cuenta de Instagram y subió un video donde se ve desde la perspectiva del público presente como el murciélago sobrevoló la zona y se posó sobre su cuerpo.

“Esta perspectiva me asusta un poco”, aclaró la rockstar sobre este hecho que trascendió por encima de su actuación arriba del escenario.

En otro clip, Taylor Momsen mostró el momento cuando ella por fin logra percatarse de que el murciélago esta sobre su pierna, además de cuando está siendo atendida por médicos que le dieron una serie de vacunas y tratamientos para descartar alguna enfermedad como la rabia.

“El miércoles durante “Witches Burn” un murciélago voló sobre mí y se aferró a mi pierna en el momento en que estaba actuando y no tenía ni idea hasta que la increíble multitud siguió gritando y señalando… Era lindo, pero sí me mordió. Así que vacunas contra la rabia durante las próximas dos semanas. Gracias a todo el personal del hospital que me apodó #batgirl después de verlo en las noticias locales esa mañana… ¡pronto habrá más videos!”, aseguró al pie de la publicación.

