Revelan por qué Enrique Iglesias llora en video de ‘Héroe’: Jennifer Love Hewitt rompe el silencio

Para el año 2001 se rumoró que Enrique Iglesias y Jennifer Love Hewitt sostuvieron un breve romance, para ese entonces ella incluso fue la modelo del famoso video musical “Héroe”, el cual esconde un doloroso secreto. Algo de lo que nunca se había hablado hasta hoy.

Recientemente Jennifer Love Hewitt le concedió una entrevista al famosos programa “Entertainment Tonight” y fue ahí en donde habló sobre este aspecto. Según contó la reconocida actriz, fue durante el rodaje del video, que el español se enteró de la lamentable muerte de la cantante Aaliyah, con quien éste tenía una gran amistad.

“Enrique y Aaliyah eran amigos muy cercanos, y la noche en que filmamos ese video, fue la noche en que ella falleció. Enrique tuvo que filmar todas esas escenas de llanto, y realmente estaba llorando porque ella había muerto“, dijo la actriz.

Según información del portal de Mezcalent, Aaliyah perdió la vida junto a otras ocho personas el 25 de agosto de 2001 a los 22 años cuando el avión en el que viajaba tras filmar un videoclip sufrió un desplome poco después de despegar del aeropuerto de Marsh Harbour.

¿Por qué Enrique no aparece en eventos públicos, como el resto de famosos?

La conversación sobre la falta de vida social por parte de Enrique Iglesias y Anna Kournikova siempre ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, la respuesta a esta incógnita surgió para la boda de Tamara Falcó, media hermana de Enrique, ya que pese a que para el evento asistiría gran parte de la familia, el cantante confirmó que él no estaría presente, según destacaron varios medios del país europeo.

Fue la periodista Sandra Aladro la que confirmó que al parecer, el hijo de Julio Iglesias no es partidario de los eventos sociales, aún cuando estos sean familiares. “Enrique tiene fobia a las reuniones sociales, nunca va a actos en los que tenga que estar sentado en una mesa con 15 personas durante más de tres horas”, dijo Aladro. “No va a nada que no sea sumamente íntimo y familiar porque no lo soporta, le produce incomodidad”, concluyó la periodista.

