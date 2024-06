“Rozaba la esclavitud”: Keylor Navas es denunciado por un ex empleado

Keylor Navas llegó al PSG en 2019 desde el Real Madrid en una transacción por $17 millones de dólares. En seis temporadas con el equipo parisino no pasó por su mejor momento, pues en 2021 con la llegada de Gianluigi Donnarumma perdió la titularidad.

A final de esta temporada se termina su contrato con el PSG y pasará a ser agente libre. Pero parece que el paso por Francia le dejo mal sabor de boca al arquero tico, no solo en la cancha, sino en los extradeportivo.

Y es que Navas ahora enfrentará problemas legales pues acaba de ser denunciado por un ex empleado durante su estancia en París.

De acuerdo a la denuncia del ex empleado, quien cumplía un rol de asistente de Navas, el portero ganador de tres Champions League lo tenía con condiciones laborales que “rozaban la esclavitud”, según cuenta la televisora francesa BFM TV.

Keylor Navas, histórico portero de la selección de Costa Rica. Crédito: Arnulfo Franco | AP

El testimonio del antiguo empleado de Navas cuenta que el tico lo tenía sin contrato laboral. Cobraba cerca de $3,400 dólares al mes y trabajaba más de 90 horas a la semana, lo cual alega que está fuera de la ley francesa.

Sin embargo, y según cuenta el ex empleado, a Navas no le importaba la ley de Francia y en palabras textuales le habría dicho a su empleado que “Aquí no trabajamos con las leyes francesas. Trabajamos según mis reglas. Sin contrato francés. Te pago en efectivo”.

La denuncia que fue realizada en la Fiscalía de Versalles asegura que Navas tenía a su empleado sin contrato y sin registrar en la seguridad social desde que empezó a trabajar para él en 2019. Lo cual claramente es ilegal en Francia.

“Estamos en la frontera del derecho penal con hechos que, por mi parte, pueden considerarse rozando la esclavitud moderna”, manifestó Me Yassine Yakouti, abogado del denunciante. “Incluso si eres una estrella del fútbol, no tienes derecho a liberarte de todas las reglas”, agregó.

Por ahora no hay una respuesta o defensa por parte de Keylor Navas sobre esta denuncia y de encontrarse culpable de tener por más de cuatro años a un empleado de manera ilegal, podría llegar a pagar una millonaria indemnización a su ex asistente.

