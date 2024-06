Atención Nueva Jersey: quiénes van a recibir $120 para comida en el verano

El Departamento de Agricultura informó que Nueva Jersey emitirá una tarjeta EBT de $120 en el hogar de cada niño elegible para comprar alimentos en los minoristas participantes.

Si su hijo está certificado como elegible para recibir comidas escolares federales gratuitas o de precio reducido y asiste a una escuela que participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares o el Programa de Desayunos Escolares, se inscribirá automáticamente en la EBT de Verano.

Además, la elegibilidad para la EBT de verano se puede establecer de varias otras maneras. En Nueva Jersey, su hijo es elegible para recibir una tarjeta EBT de verano si la escuela de su hijo participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares Y:

· Su hijo recibe comidas gratis en la escuela Y los ingresos de su hogar son iguales o inferiores al 185% del nivel federal de pobreza 2023-2024; o

· Solicitó comidas escolares a través de su distrito escolar y los ingresos de su hogar son iguales o inferiores al 185 % del nivel federal de pobreza de 2023-2024; o

· Su hogar participa en SNAP o TANF; o

· Su hijo se encuentra sin hogar, es migrante o está en cuidado de crianza; o

· Su hijo asiste a un programa Head Start administrado por el distrito escolar.

Si la escuela de su hijo no participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, aún puede ser elegible para EBT de verano si su hogar participa en SNAP o TANF o si su hijo está en cuidado de crianza.

¿Cómo aplicar?

Su hijo recibe comidas escolares gratuitas o a precio reducido

Si su distrito escolar ya ha certificado que su hijo es elegible para recibir comidas escolares federales gratuitas o a precio reducido Y el ingreso de su hogar está por debajo del 185 % del nivel federal de pobreza de 2023-2024 , entonces su hijo es automáticamente elegible para recibir el beneficio federal EBT de verano y no se requiere ninguna otra acción.

Su hijo no recibe comidas escolares gratuitas o a precio reducido

Si su hijo aún no está certificado directamente o no es categóricamente elegible, y usted no completó y devolvió una Solicitud de comidas escolares gratuitas o a precio reducido a la escuela de su hijo, le recomendamos que envíe una Solicitud de comidas escolares para ver si califica para el beneficio federal EBT de verano. Las solicitudes están disponibles en línea a través del sitio web del distrito escolar de su hijo, o se pueden obtener solicitudes impresas en la escuela de su hijo.

Cómo recibirá los beneficios

Se emitirá un beneficio de verano único de $120 a cada niño elegible. Las tarjetas de beneficios se enviarán por correo a los niños elegibles a partir de principios de junio.

Sus beneficios se emitirán en una tarjeta EBT de verano y se enviarán por correo a la dirección proporcionada por su escuela. Una vez enviadas por correo, las tarjetas pueden tardar algunas semanas en llegar a su dirección. Confirme su dirección de verano preferida con su distrito escolar.

Para más información comuníquese a la línea directa de EBT de verano de Nueva Jersey: 1-833-670-7328, o ingrese aquí.

