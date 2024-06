Camarón Zepeda quiere enfrentarse contra contra Vasyl Lomachenko y propone la cartelera

El boxeador mexicano William ‘Camarón’ Zepeda aseguró que desea poder enfrentarse contra el experimentado Vasyl Lomachenko en las 135 libras y destacó que este combate podría hacerse realidad en la cartelera 5 vs 5 que espera organizar Óscar de la Hoya al enfrentar a su Golden Boy Promotions contra la empresa Top Rank de Bob Arum.

Durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, Camarón Zepeda aseguró que hasta ahora todo lo relacionado con su pelea contra Vasyl Lomachenko son puros rumores; a pesar de esto se mostró bastante dispuesto a estar dentro de la cartelera que propuso Óscar de la Hoya contra Top Rank a pesar de ser por los momentos una idea del antiguo pugilista mexicano.

“Pues creo que me iría… sin evadir, pero creo que la pelea que la que más me gustaría sería con Lomachenko. O con Shakur y posteriormente Gervonta, sería una buena oportunidad y me veo con cualidades como para poderles ganar”, expresó.

El deseo del mexicano también está respaldado porque actualmente se ganó el derecho de disputar por el título mundial y tal parece que espera hacerse con el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) contra Lomachenko.

Es importante recordar que actualmente Shakur Stevenson es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Gervonta David ostenta el cinturón de campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Lomachenko el de la FIB y por último Denys Berinchyk cuenta con el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Creo que no habría ningún problema (por ser de promotoras diferentes). Al contrario, he estado escuchando y viendo información por los medios que quieren hacer un 5 contra 5 entre Top Rank y Golden Boy, entonces por ahí yo creo que se puede ir y ahí nos podrían meter”, agregó el pugilista azteca.

“Estoy seguro que esa pelea se va a dar tarde o temprano (contra Shakur), en 135 puede que no, pero en 140 sí. Pero sin temor a equivocarme yo creo que va a ser en el 5 vs 5 contra Lomachenko”, concluyó el Camarón Zepeda.

