Chiky Bombom le dice en su cara a Aleska Génesis que no le cree su romance con Clovis Nienow

Chiky Bombom, presentadora dominicana de televisión, participó en un live en Instagram en el que le dijo a Aleska Génesis y Clovis Nienow que no cree en su amor, que surgió luego de que terminara el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, que transmitió Telemundo.

“No me vengas de amor, ustedes no pueden tener amor tan rápido, ustedes se están conociendo”, dijo la creadora de contenido.

Luego, la modelo venezolana indicó: “¿Cómo que no? Viví con alguien tres meses, cuatro meses”.

Peroooo chiquis!!! Hasta yo quede tiesa hahahah #LCDLF4



“No te creemos” 😂 pic.twitter.com/symuijjeku — Girl next door (@Lizbeth21995524) June 7, 2024

La conductora de ‘En Casa con Telemundo’ pidió hablar de “mujer a mujer” con Aleska porque sentía que debía soltar todo lo que tenía en su corazón. Fue así como Chiky Bombom le indicó: “No te creo, lo primero es que no te creo, está en tus manos”.

Indicó que ella no le cree y eso no quiere decir que es porque le caiga mal, según comentó. “Tienes muchas cosas que muchas mujeres debemos de tener, pero no te creo por la grabadera, con la grabadera es como que tú le estás estrujando a la gente así como que jajaja”.

La ex de Nicky Jam le contestó de forma directa: “No es así, mi amor, yo simplemente estoy disfrutando, y si no me crees, no importa, tú te vas a dar cuenta solita”.

La dominicana le dijo que eso es lo que quiere, que Aleska “calle bocas” porque considera que el actor mexicano es bueno. “Como hombre, el simple hecho de él estar contigo, como hombre, con todos los comentarios que se han hablado, tú sabes que eso le baja su ñau”.

El público ha reaccionado a estas declaraciones con mensajes como: “Nadie que conoce a Clovis y lo aprecia un poco, lo quiere ver con alguien como Aleska, porque es más que obvio que ella no lo quiere, solo lo utiliza por foco”, “A mí me duele que Clovis anda asi como diciendo: ‘Me vale lo que uds digan, estoy feliz’. O sea, él nos ve como los malos y no, simplemente como dijo Romeh nos dolió y duele, es todo. Yo sufrí mucho cuando veía a Clovis llorar por Aleska y no entendía por qué ella no lo quería”.