Chiky Bombom está en busca del éxito y comenzó a estudiar, aunque asegura que no le gusta

El talento de Chiky Bombom lo pueden apreciar a través de las cámaras del canal de televisión para el que trabaja. Recordemos que son dos programas en los que participa, y es que estamos hablando de ‘Hoy Día’ y de ‘En Casa con Telemundo’. A su vez, la dominicana aprovechó su perfil de la red social de la camarita para hacer un anuncio.

“Normalmente en la vida para tú alcanzar cierto éxito y para tú alcanzar ciertas cosas tienes que hacer cosas distintas y normalmente esas cosas distintas que debes de hacer no siempre te gustan, no siempre te encantan, no siempre te hacen sentir cómoda. Pero hay que hacerlo porque hasta la Biblia lo dice que en la vida hay que sacrificarse”, comenzó diciendo en la plataforma donde supera los tres millones de seguidores.

“Yo me meto en unas situaciones fuertes porque mi trabajo requiere de mucho tiempo, de mucha energía, tengo que ser mamá y tengo que hacer muchas cosas; pero también quiero llegar al próximo nivel. Estoy adicta al éxito y condenada a él también y entiendo que necesito sacrificarme y hacer cosas distintas. Entonces con todo el trabajo que tengo y siendo mamá y con toda la responsabilidad que tengo también voy a estudiar. ¿Quiero estudiar? No quiero estudiar. ¿Me gusta estudiar? No me gusta estudiar. Pero necesito estudiar para poder obtener las dos licencias que probablemente cambien el juego. También para demostrarme a mí misma porque a veces soy como mi propia enemiga. Yo no tengo enemigos, yo no tengo obstáculos, yo soy mi propia enemiga y a veces dudo de mí”, añadió en un divertido video.

Lissette Eduardo, nombre real de la conductora de televisión, mencionó que sinceramente no le agrada estudiar, pero que deberá hacerlo para demostrarse que puede con eso y más, tomando en consideración que fuera de Telemundo debe asumir su rol de madre.

“Por lo menos 2 horas de todos mis días por un mes completo (debe estudiar). Esto yo lo comparto con ustedes para que entiendan que detrás de todo éxito y detrás de cada bendición existe un sacrificio”, expresó.

