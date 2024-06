El Tribeca Film Festival 2024 hace gala del talento latino

El Tribeca Film Festival acaba de arrancar y esta 23 edición, a celebrarse hasta el 16 de junio, tendrá mucha representación latina e hispana en varias de sus categorías, destacando el trabajo de directores y productores de renombre.

La programación de América Latina y de creadores latinos de Estados Unidos de este año es muy amplia y variada, desde Alonso Ruizpalacios, dirigiendo a Rooney Mara en el largometraje de ficción La Cocina, hasta el documental State of Silence, producido ejecutivamente por Diego Luna y Gael García Bernal, y el largometraje de ficción In The Summers, protagonizado por Leslie Grace y René Pérez “Residente”.

Estas son algunas de las películas con toque latino que se podrán ver en el Tribeca Film Festival:

Escena de la película “La Cocina”, dirigida y escrita por Alonso Ruizpalacios. /Cortesía

LARGOMETRAJES

Don’t You Let Me Go (Uruguay) – Estreno Mundial.

Adela acaba de perder a su mejor amiga, Elena, por lo que aborda un autobús mágico que viaja en el tiempo para pasar un último fin de semana con Elena en una casa junto a la playa. Dirigido y escrito por Ana Guevara, Leticia Jorge. Producido por Agustina Chiarino. Con Chiara Hourcade, Victoria Jorge, Eva Dans.

Dos hermanas lidian con su relación con su bien intencionado pero problemático padre durante los veranos de su infancia. Dirigido y escrito por Alessandra Lacorazza Samudio. Producido por Alexander Dinelaris, Rob Quadrino, Nando Vila. Con René Pérez Joglar, Sasha Calle, Lio Mehiel, Leslie Grace.

En esta intensa historia de inmigrantes ambientada en la caótica cocina de un restaurante en Manhattan, los sueños de un cocinero indocumentado se desmoronan cuando desaparece dinero y una revelación impactante sobre su amante amenaza con trastocar todo. Dirigido y escrito por Alonso Ruizpalacios. Producida por Ramiro Ruiz, Gerardo Gatica, Alonso Ruizpalacios, Lauren Mann, Ivan Orlic. Con Raúl Briones Carmona, Rooney Mara, Anna Diaz, Motell Foster, Oded Fehr, Laura Gómez, James Waterson, Lee Sellars, Eduardo Olmos, Spenser Granese.

La Pirópolis de Nicolás Molina sumerge al espectador en la ardiente ciudad portuaria de Valparaíso, Chile, y observa a un grupo de bomberos voluntarios decididos mientras se unen para combatir los turbulentos incendios forestales que asolan la ciudad. Dirigido por Nicolás Molina. Producido por Joséphine Schroeder, Francisca Barraza.

Una mirada convincente a los peligrosos y continuos riesgos que enfrentan los periodistas comprometidos en México, donde informar sobre la corrupción y la “narco política” del país ha llevado al silencio y asesinato de algunos de sus colegas. Dirigido por Santiago Maza. Producido por Joris Debeij, Abril López Carrillo. Producido ejecutivamente por Diego Luna y Gael García Bernal.

Martín, un huérfano que trabaja como limpiabotas, decide robar el perro de su mejor cliente, un sastre solitario al que ha comenzado a imaginar como su padre. Dirigido y escrito por Vinko Tomičić Salinas. Producido por Álvaro Manzano Zambrana. Con Alfredo Castro, Franklin Aro, Teresa Ruiz, María Luque.

En historias paralelas de infidelidad conyugal, dos profesores universitarios -un hombre y una mujer- engañan a sus cónyuges con estudiantes más jóvenes y se adentran en un terreno emocional y profesional complicado. Producida por Martin Scorsese, la última obra de la directora Celina Murga es una comedia dramática irónica y agudamente observada sobre las consecuencias desiguales. Escrito por Celina Murga, Juan Villegas, Lucía Osorio. Producido por Juan Villegas, Celina Murga, Tomás Eloy Muñoz, Valeria Bistagnino, Axel Kuschevatzky. Con Marina de Tavira, Joaquín Furriel, Alfonso Tort, Romina Peluffo, Emanuel Parga, Verónica Gerez.

CORTOMETRAJES DE FICCIÓN

¡Beso de lengua! (México) – Estreno Mundial

Itzcóatl y Moisés están en su primera cita. Después de un par de horas conociéndose, “juegan” un juego inusual y fascinante. Dirigido por José Luis Zorrero.

Después de ser atrapados en la escuela dándose un chupón, Manu (14) y Toña (15) comienzan un viaje de deseo, culpa y despedidas. Dirigido por el Colectivo Niñita Perversa.

Un taxista temperamental en Medellín tiene que reparar el aire acondicionado de su jefe a las 5 AM. Es probado por una serie de infortunios, llevándolo a un camino de auto-cuestionamiento. Dirigido por Alex Ulises & Nelson G. Navarrete.

CORTOMETRAJES DOCUMENTALES

Pastrana (Brasil) – Estreno en América del Norte

Mientras la skater downhill Melissa revive recuerdos de una amistad, la presencia inherente de Pastrana le ayuda a obtener una comprensión más profunda del tiempo. Dirigido por Melissa Brogni, Gabriel Motta.

Pirópolis, de Nicolás Molina, sumerge al espectador en la ardiente ciudad portuaria de Valparaíso, Chile./Cortesía



Para una lista completa de producciones latinas, visite: tribecafilm.com/latinx; y para comprar boletos: tribecafilm.com.