Gil Alcalá aspira el título con Pumas de la UNAM: “Estamos más cerca”

El guardameta de los Pumas de la UNAM, Gil Alcalá, aseguró que la organización de fútbol ha trabajado bastante duro los últimos años para mejorar en su desempeño dentro del terreno de juego para convertirse en uno de los firmes candidatos a levantar el título de campeón dentro de la Liga MX y esto se ha visto reflejado al decir presente en la Liguilla de una manera más constante.

En declaraciones ante los medios de comunicación el portero sostuvo que espera seguir apoyando a los felinos de cara al torneo Apertura 2024 de la Liga MX para poder mantener la firme idea de superar a todos sus rivales y así poder levantar el título de campeón para poder luchar por una estrella dentro del balompié azteca.

“Va a haber mejoría. Veníamos de un año un procedimiento bastante bueno. Creo que vienen cosas muy positivas. No vamos a pensar para abajo, creo que no va a haber bajas, sino que va a haber mejoría en el nivel. Creo que ya estamos más cerca de llegar al título”, expresó.

“Desgraciadamente nos quedamos fuera del torneo en los Cuartos de Final del torneo pasado, le decía todo el éxito del mundo, obviamente él también se está ganando una oportunidad allá y bueno, no queda más que el aprovechar lo que está allá, yo aprovechar los momentos que pueda tener hoy en la pretemporada y esperar lo mejor para el siguiente torneo”, destacó. .

Alcalá también fue cuestionado sobre el trabajo que ha venido realizando él para poder luchar por tener más minutos en este venidero torneo Apertura 2024 con los Pumas debido a que también se encuentra Julio González, quien recientemente trabajó dentro de la preconvocatoria de la selección mexicana para la Copa América 2024 y se perfila como el titular en la campaña auriazul.

“Yo no lo tomo como un término de segundo, obviamente se cataloga como el suplente y el titular, pero yo todos los días trabajo para ser titular de cualquier equipo de futbol mexicano. Hoy me toca estar aquí en Pumas, obviamente vine con la intención de jugar y sumar minutos, pero a lo mejor el no jugar o el no estar presente pues se generan muchas incertidumbres o muchos malos comentarios”, enfatizó.

“Con Julio tengo una relación muy buena , obviamente nosotros como equipo nos da mucho orgullo y nos llena de mucha felicidad que muchos de nuestros compañeros estén en la Selección Mexicana, que obviamente él también ha trabajado muchísimo para ganarse la oportunidad donde está ahorita y bueno, obviamente no de mandarle un mensaje así”, agregó el portero en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–“Una vez que eres ‘Red’, siempre serás ‘Red’”: Chicharito Hernández expresó su cariño al Manchester United

–Carlos Acevedo quiere seguir los pasos de Cuauhtémoc Blanco e incursionar en la política mexicana

–Presidente del Pachuca espera mantener a Salomón Rondón, Idrissi y Nelson Deossa