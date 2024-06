Rafa Márquez niega su postulación como DT del FC Barcelona: “Se distorsionó lo que dije”

El mexicano Rafa Márquez está compitiendo con el filial del FC Barcelona en los play off de ascenso a Segunda división en España.

El nombre del exjugador azulgrana fue uno de los que estuvo sobre la mesa cuando Xavi anunció que dejaba la entidad. Pero tras la destitución del de Terrassa, Joan Laporta apostó por Hansi Flick.

Al preguntarle sobre el momento más especial, el exdefensa del FC Barcelona mencionó. “Es difícil escoger uno, pero sin duda llegar a la cúspide con el Barcelona, desde la Champions del 2006 hasta el sextete con Guardiola, fueron momentos que más ilusión me han dado“.

“Los resultados lo determinarán. Estamos en un segundos playoffs y ojalá este año podamos obtener algo que quizá era impensable. Tenemos un grupo muy joven. Les digo a mis jugadores que tenemos que hacer nuestra propia historia, emplear nuestro estilo de juego y competir con equipos fuertes como el Ibiza y el Deportivo”, aseguró.

Respecto a los rumores sobre sustituir a Xavi Hernández en el primer equipo, Márquez comentó. “Fue algo que yo no busqué, creo que se dio por el trabajo que estaba haciendo, que se habló simplemente por eso, no quizá porque yo me postulara, como lo hicieron saber, se distorsionó un poco quizá lo que yo dije. Al fin de cuentas, estoy satisfecho con el trabajo que estoy haciendo, estoy contento con lo que estoy haciendo, donde estoy, creo que es un proceso todo de aprendizaje y me enfoco más en eso”, confesó.

Sobre jugadores que podrían subir al primer equipo de Hansi Flick, mencionó. “Es difícil de hablar solo de unas personas, pero seguramente, cuando se dé el momento, la gente de la parte deportiva le comentará al entrenador quienes son los posibles que puedan acompañarlo en este trayecto”, declaró.

Finalmente, el ‘Kaiser’ tiene contrato vigente hasta el 30 de junio y hay varios clubes interesados en él. “La verdad es que no tengo prisa en tomar ninguna decisión, estoy muy a gusto aquí, estoy aprendiendo muchísimo con el filial y tomaré la decisión en cuanto termine la competición. Tengo buena comunicación con la directiva y esperaré quizá a darle prioridad al Barça antes de escuchar otras ofertas. Y prioridades para ir no tengo ninguna, no tengo la prisa como para decidir y no me importaría esperar a que se dé la oportunidad con un buen equipo. Es lo único que me puede interesar”, finalizó.

