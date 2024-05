“Me agobia el futuro y me deprime el pasado”: Rafa Márquez no da pistas sobre su futuro

En medio de los rumores sobre la posible destitución de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona, Rafa Márquez no ha querido emitir comentarios sobre la posibilidad de que él asuma las riendas del banquillo.

El FC Barcelona vive una gran crisis institucional que puede acabar con Xavi Hernández destituido como el entrenador del primer equipo.

La incertidumbre es máxima en el Barça y se desconoce qué pasará, a pesar de que desde el club han comenzado a filtrar los posibles nombres que están en la agenda para relevar a Xavi, en caso de que sea finalmente despedido antes de que acabe la temporada.

Uno de ellos es Rafa Márquez, quien actualmente lleva las riendas del Barça Atlètic y que está firmando un buen trabajo en este curso.

En medio de nuevos rumores sobre una posible salida de Xavi Hernández del banquillo del primer equipo y de la posibilidad de sustituirlo, el mexicano ironizó en rueda de prensa con una anécdota de su mujer: “Esto es buenísimo. En la semana llego a casa y me dice mi esposa ¿Bueno que, qué pasó que te dijeron? A lo que yo respondí que todo normal en el entrenamiento. No me entero de nada, con este equipo estoy metido el 100%. Estoy muy contento con el trabajo del equipo. Estoy al 100% tratando de mejorar a estos jugadores. Tanto de entrenador como de futbolista siempre lo he intentado hacer lo mejor que pueda”.

En cuánto a su renovación, ya que su contrato finaliza a finales del mes que viene, el técnico sigue aislado al futuro: “Yo pienso en el importante partido que tenemos la semana que viene contra el Celta, que llega en una gran dinámica. Me agobia el futuro y me deprime el pasado. Tenemos que reponernos de esta derrota tan difícil. Luego vendrán los Playoff. Me fijo en el presente para intentar resolver lo que pueda de la actualidad”.

Seguir leyendo:

Xavi Hernández y su continuidad en el Barcelona: “La confianza de Laporta se mantiene intacta”

Real Madrid y Barcelona son los dos clubes que más dinero reciben por sus camisetas

La histórica servilleta/contrato de Lionel Messi con el Barcelona sale en subasta por casi $380,000 dólares