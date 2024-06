Aleska Génesis reveló la elevada cifra que ganaba semanal en ‘La Casa de los Famosos’

Aleska Génesis fue una de las finalistas de ‘La Casa de los Famosos‘ y tras finalizar la cuarta temporada varios medios de comunicación han decidido entrevistarla para hablar de la experiencia que tuvo durante su participación. A su vez, una de las preguntas que más llamó la atención fue el hecho de conocer cuánto le pagaban semanal.

Enrique Santos fue la persona a la que ella le respondió la elevada cifra por la que aceptó el contrato: “Yo no soy de $7,000 ni $10,000 dólares. Yo estaba ahí por más. ¿$15,000 dólares? Ahí llegaste… semanal”.

“Obviamente, nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad donde no podemos decir exactamente lo que ganamos. Pero…”, resaltó durante su visita al espacio.

La modelo venezolana no dudó en destacar que: “Entre $15,000 y $20,000 dólares por semana. Yo no sé si ella (refiriéndose a Maripily) realmente podía decir la cantidad exacta, pero realmente a nosotros sí nos pagaron superbien en todo ese tiempo que estuvimos dentro de La casa. Prácticamente, tú dejas tu vida por entregarte a eso y son 4 meses donde tú paralizas tu vida en todo”.

Estos números han generado polémica entre los espectadores, algunos consideran que es una cantidad excesiva por simplemente vivir en una casa y participar en desafíos semanales, mientras que otros argumentan que se trata de una remuneración justa por exponer su vida personal y enfrentarse a situaciones complejas ante las cámaras.

“Algo así. Y además no me gané el maletín, pero yo siento que gané mucho más que el maletín. Yo siento que mi propósito allá adentro y mi exposición, el que me hayan conocido y que ya no me vean como que la ex de tal persona o la ex de Nicky… No me cansa, pero ya llega un momento donde no quiero que me conozcan como la ex de alguien, sino que me conozcan por quién soy yo realmente”, le comentó a Santos.

