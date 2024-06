Rodrigo Romeh contó lo que piensa de la relación sentimental entre Clovis Nienow y Aleska Génesis

Rodrigo Romeh ha sido otro de los exparticipantes de ‘La Casa de los Famosos 4’ que le ofreció una entrevista a Molusco TV y una de las interrogantes se han viralizado rápidamente en las diversas redes sociales, pues todos conocieron el grado de amistad entre él y Clovis Nienow, pero ahora el actor es novio de Aleska Génesis. Por ello, el presentador quiso conocer que su opinión tras verlos juntos de una manera muy cariñosa.

Jorge Pabón, conductor de MoluscoTV, le consultó al coach: “Cuando ves a este pana besando a Génesis, ¿qué te parece este video después de ver todo lo que pasó dentro de La casa de los famosos?”.

“Yo lo he hablado directamente con Clovis, es que lo quiero, es mi hermano. Le dije: ‘Mira, brother, hay dos cosas, no se puede tener todo en la vida. A nosotros como familia, apóyanos’ y me dijo que el apoyo iba a estar ahí. Eso a nosotros como familia Tierra nos queda claro. Le dije, ‘nada más que tiene que haber un distanciamiento con ella y con nosotros como familia Tierra. Pero, punto número dos, ‘si quieres algo real con ella, yo soy tu hermano, qué te puedo decir. Te voy a apoyar, te daré mi perspectiva, pero, pero al final me queda apoyarte, así que haz lo que tengas que hacer'”, fue la respuesta que dio el entrenador.

Aleska Génesis habla de Clovis Nienow

La modelo Aleska Génesis recientemente ofreció una exclusiva a Molusco TV para dar detalles de diversos aspectos de su vida, uno de ellos fue sobre Clovis: “No somos novios oficialmente, nos estamos conociendo, estamos compartiendo. Él me hace feliz, creo que yo también lo hago feliz y estamos viviendo una etapa muy bonita. Vamos a ver qué pasa entre nosotros”.

Clovis Nienow se sinceró sobre Aleska Génesis

El mexicano declaró a ‘People en Español’ y aseguró que se está “dando la oportunidad de compartir con Aleska, de conocerla. Adentro de La casa es un mundo que se vive ahí, obviamente sí las personas sacan sus cosas, sus defectos, sus virtudes, pero aquí al final de cuentas es la realidad, sus comportamientos aquí uno también los va viendo y no quiero dejar que pase esa oportunidad porque los dos nos queremos, nos gustamos, entonces creo que estamos haciendo las cosas bien”.

