Anuel AA no olvida a Karol G; le dedica un verso en su nueva canción “XQCP”

A poco más de 3 años de finalizar su relación con Karol G, Anuel AA decidió enviar un nuevo mensaje a la cantante colombiana, a través de su canción “XQCP”, como una forma de reafirmar la buena amistad que mantienen.

En su nueva canción, la cual fue lanzada el pasado 7 de junio, y en la cual cuenta con la colaboración con el cantante iZaak, el artista latino deseó “lo mejor” a “La Bichota” a pesar de la turbulenta relación que vivieron en años pasados. De igual manera, y como parte de este procesos de “curación”, Anuel AA también incluyó al también cantante Eladio Carrión, con quien arregló sus diferencias hace poco.

El amor es pa’ los sabios, no te deseo el mal Karol y Eladio” Anuel AA – Cantante

El mensaje de Anuel AA era diferente

Aunque en la misma canción no se menciona más a Karol G o al mismo Eladio Carrión, no cabe duda que el cantante puertorriqueño, con esta pequeña frase, tiene la intención de “limar” todos los problemas con su ex pareja y su viejo amigo y continuar en los mejores términos.

Sin embargo, y a pesar del mensaje de paz de Anuel AA, fuentes cercanas al cantante revelaron que la frase tenía otro sentido y contenido al inicio. De acuerdo con lo difundido, Anuel habría decidido agregar la frase “El amor es pa’ los sabios, no para los 2 cara como Eladio”.

Sin embargo, el puertorriqueño decidió cambiar la letra a última hora por un mensaje dedicado a la colombiana y al mismo Eladio.

Respecto a este cambio, el mismo cantante mencionó que no tenía sentido “encender” la polémica con el también cantante debido a que habían solucionado sus diferencias semanas atrás.

Ustedes saben que yo no juego y cuando voy a tirarle a alguien lo hago y ya. Eladio y yo tuvimos ciertas diferencias, él sabe que es mi hermano, fue una falta de respeto, cambié el verso, lo menciona, pero no tirandole porque ya habíamos arreglado las diferencias”. Anuel AA – Cantante

El video de Anuel AA e iZaak acumula, hasta el momento, más de 2 millones de vistas con apenas un día de haber sido publicado en YouTube.

En el caso de Karol G, la cantante se encuentra lista para arribar a Europa, por primera vez en su carrera, con su gira “Mañana Será Bonito”. Y es que luego de su exitoso paso por el continente americano, la intérprete de “Tusa” iniciará una serie de conciertos en países como Suiza, su primera parada, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, España, entre otros.

Karol G acaba de romper suiza puso a todos a gritar a perrear !!!!!!! Que hpta show que energía AHHHHHH DEMOSTRANDO UNA VEZ PORQUE ES LA MAS DURA DEL GENEROOO 💥✨🧡🇨🇭 pic.twitter.com/KFMCzEZCrA — SINTY (@Syntiy_) June 8, 2024

Será hasta el 23 de julio, con una presentación en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España, que la cantante ponga punto final a su exitosa gira de más de un año.

