Columna de María Marín: Claves modernas para el éxito

Si eres una mujer emprendedora, dinámica que trabaja duro para superarse a nivel profesional y personal, y tienes un ardiente deseo de triunfar, pero te falta algo para ser totalmente exitosa, esta columna te caerá como anillo al dedo.

Cuando buscas lo que necesitas para lograr el éxito, siempre te dan los mismos consejos trillados que has oído mil veces. Hoy no te voy a dar esas recomendaciones cliché como: sé positiva, disciplinada, trabajadora, organizada, responsable etc… Es cierto que estas cualidades son necesarias para superarte, pero no son las que te darán ventaja sobre otros.

Aquí te voy a dar cinco ingredientes imprescindibles para triunfar.

Se atrevida: Cuando quieras o necesites algo para progresar en tu trabajo, vida o negocio, no tengas miedo en pedirlo y exigirlo. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Si te lo niegan lo vuelves a pedir de otra forma. Tu insistencia y tenacidad hará que otros vean en ti tu fortaleza y el potencial de éxito que tienes.

Sé llamativa: No me refiero a que te pongas un vestido fosforescente ni que te mires como una Miss Universo, pero tu “look” debe tener porte y presencia. Viste de tal manera que emanes elegancia y seguridad en ti misma. La mujer exitosa siempre se arregla, viste bien y llama la atención porque su aura refleja éxito.

Sé astuta: Procura ser lista; mantente alerta y con las “antenitas paradas”. Tienes que estar pendiente de todo a tu alrededor para encontrar las buenas oportunidades y que otros no te las quiten o tomen ventaja de ti.

Sé carismática– Demuestra que tienes chispa y eres divertida. A una mujer carismática se le abren más fácil las puertas que a una tímida con mil diplomas.

Sé actualizada: Infórmate sobre las últimas tendencias en el mundo moderno. No necesitas ser experta en todo, pero tener un conocimiento básico en áreas como entretenimiento, política, salud y moda te mantendrá en la delantera. Además, no subestimes el poder de la tecnología. La inteligencia artificial (IA), por ejemplo, está revolucionando múltiples industrias, desde la atención médica hasta el marketing. Comprender cómo la IA puede optimizar tu negocio o carrera puede darte una ventaja competitiva. Mantenerse al tanto de estos avances puede transformar tu manera de trabajar.

El solo hecho de ser mujer te hace poderosa, y si agregas estas conductas a tu vida diaria alcanzarás todo lo que te propongas.

