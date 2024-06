“La gente lo verá”: Scaloni confirmó que Messi jugará el amistoso entre Argentina y Ecuador [Video]

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, habló en conferencia de prensa de cara al amistoso de este domingo ante Ecuador en el Estadio Soldier Field de Chicago, en uno de los encuentros preparatorios para la Copa América.

Scaloni encendió las alarmas porque no confirmó a Lionel Messi como titular, aunque aseguró que tendrá minutos: “Imagino que Leo jugará, no sé cuantos minutos, pero la gente lo verá, que es lo más importante”.

En este sentido, señaló que aún no definió la formación: “Todavía no tengo el equipo al 100%. Sobretodo porque tengo que evaluar los cambios. Hemos pedido poder hacer más de seis cambios y, al final, no será así. Hay que evaluar los seis cambios que tenemos que hacer. En base a eso, definiremos el equipo”.

Messi se incorporó a los entrenamientos de la selección de Argentina después de ser titular en el empate 3-3 del Inter Miami frente a St. Louis City por la Major League Soccer (MLS).

Días atrás, repitió presencia desde el inicio en la derrota 3-1 contra Atlanta United. Ambos partidos estuvieron separados por tres días y el Astro podría evitar un mayor desgaste en el comienzo de la fecha FIFA.

La selección de Argentina tiene otro amistoso por delante, el viernes 14 contra Guatemala, a solo seis días para el estreno en la cita continental contra Canadá.

De cara a la confección de la alineación, Lionel Scaloni explicó: “En el último tiempo, este equipo ha tenido cambios y ha mantenido el nivel. No nos preocupa eso, sí intentaremos no arriesgar a los chicos que vienen con algún problema. No los vamos a arriesgar para nada, es evidente. Alguno incluso no va a tener minutos y ni siquiera va a ir al banco porque creemos que es mejor que se sigan entrenando y sigan metiendo carga en sus piernas”.

