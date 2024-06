Sofía Vergara a sus 51 años revela lo que más le incomoda de llegar a grabar escenas íntimas

Fue en enero de 2024 cuando estrenaron la serie ‘Griselda’ en Netflix y que además fue interpretada por la actriz Sofía Vergara, desde entonces ha sabido enfrentarse a las críticas y controversias debido a la naturaleza del personaje que estaba representando. Blanco fue una figura polémica y controvertida en el mundo del narcotráfico, conocida por su brutalidad y crueldad en sus acciones.

Sin embargo, la colombiana defendió su decisión de su trabajo, argumentando que era importante mostrar la complejidad de su personaje. La actriz se preparó intensamente para el papel, estudiando el pasado de quien interpretó y tratando de comprender sus motivaciones y acciones. Además, tuvo que someterse a un arduo proceso de caracterización para transformarse físicamente.

“Cuando tenía 30, no me habría preocupado. Creo que me angustiaba que mi aspecto fuera horrible. No paraba de pensar desde dónde me están filmando, si se veía la celulitis, si estaba mejor de lado. Soy vanidosa, supongo. Creo que eso me quitó el sueño unas cuantas noches”, expresó evento de Netflix NYSEE sobre lo que realmente le incomoda de realizar escenas de sexo.

A pesar de las críticas, la actuación de Sofía en el biopic fue elogiada por la crítica y el público, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para asumir desafíos nuevos y exigentes. La serie fue un éxito y ayudó a consolidar su reputación como una de las actrices más talentosas y respetadas de la industria.

“Sé que no tengo el mismo aspecto. Pero no creo que vaya a ser nunca la mujer que tiene el valor de dejarse todo el pelo blanco”, mencionó a People.

Su decisión de personificar a Blanco fue arriesgada, pero también valiente y necesaria. La actriz demostró que está dispuesta a salir de su zona de confort y a enfrentarse a desafíos difíciles en su carrera, lo cual la ha consolidado como una de las estrellas más destacadas de la actuación contemporánea.

