VIDEO: Ed Sheeran reveló por qué no tiene teléfono celular desde hace casi una década

Durante una reciente entrevista para ‘Therapuss with Jake Shane’, Ed Sheeran sorprendió cuando reveló que no tiene teléfono celular desde hace casi una década y detalló los motivos por los que decidió renunciar al uso de ese dispositivo.

Todo comenzó cuando el músico le quiso dar a su anfitrión no su número de teléfono, sino su correo electrónico, y Shane no pudo más que sorprenderse. De ese modo, Ed le explicó que desechó su celular en diciembre de 2015, en parte a raíz de la enorme cantidad de contactos que almacenaba, y detalló: “Creo que tenía el mismo número desde los quince años, y luego me hice famoso y tenía unos diez mil números agendados. Entonces constantemente tenía gente que no dejaba de mensajearme y estaba todo el tiempo en contacto con un montón de personas”.

El británico explicó que perdía demasiado tiempo respondiendo mensajes, y que eso lo motivó a renunciar al uso de celular y subrayó que sentía que “con los teléfonos, todo el mundo espera que le contestes, y si no lo haces, es grosero”. Y más adelante aseguró al respecto: “A veces simplemente no tienes puesta tu energía en responder, quizá estás ocupado o con algo más, hasta que respondes, y luego te responden a ti y de golpe estás en cuarenta conversaciones al mismo tiempo”.

Por último, y ante la sorprendida mirada de su interlocutor, Sheeran concluyó: “Simplemente estaba perdiendo las interacciones de la vida real, así que tiré mi celular, me conseguí una Tablet, moví todo a mi dirección de mail, y me dedico a contestar todo una vez por semana”, aseguró.

“Tengo una hora para esa tarea los jueves o viernes. Usualmente me siento en el auto, arraso con todos los mails, me pongo al día, hablo con quien tengo que hablar y listo. Si salía a cenar con mi esposa, y si ella iba al baño, yo usaba ese tiempo para ver mi celular y meterme en Instagram. Pero cuando estás sentado haciendo nada, ahí es cuando pienso en una letra o una melodía. El aburrimiento es lo que pone a alguien a pensar en un teléfono”, agregó.

Mira el video en el 1:08:25

