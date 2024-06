7 cosas que jamás deberías comprar en Sam’s Club

Aunque Sam’s Club ofrece grandes ahorros al comprar en grandes cantidades, hay ciertos productos que no valen la pena debido a su corta vida útil o a problemas de calidad.

A continuación, te presentamos siete cosas que es mejor evitar comprar en Sam’s Club.

1– Productos frescos

Comprar frutas y verduras frescas en grandes cantidades puede parecer una buena idea, pero tienen una vida útil corta y a menudo se echan a perder antes de que puedas consumirlas.

Guarda tus compras de vegetales para ocasiones especiales en las que necesites grandes cantidades, como en una fiesta.

2– Loción

Las lociones no son tan estables como podrías pensar. Una vez que se abre una botella, generalmente dura de 12 a 24 meses.

Si no se almacena adecuadamente, pueden acumular bacterias dañinas. Aunque la loción vieja no te hará daño, no será tan efectiva.

3– Leche

Si no consumes mucha leche, es mejor evitar comprarla en Sam’s Club. Solo venden leche por galón, mientras que otras tiendas la venden por cuarto o medio galón, lo que te da más tiempo para consumirla antes de que se eche a perder.

4– Pañales

Los pañales de la marca Maker’s Mark de Sam’s Club no son los mejores en términos de calidad. Los pañales de otras marcas como Pampers o Huggies tienen mejor calidad y menos filtraciones.

5– Champú y acondicionador

Al igual que la loción, el champú y el acondicionador pueden perder efectividad con el tiempo.

Comprar grandes paquetes solo vale la pena si toda tu familia usa los mismos productos para el cabello. Ingredientes inestables pueden causar irritación, sequedad y hasta pérdida de cabello.

6– Aceite de cocina

Sam’s Club vende aceite de cocina por galón, pero es mejor evitarlo a menos que tengas una familia numerosa.

Los aceites de cocina y de oliva son buenos por hasta cuatro meses. Los aceites vencidos pueden descomponer las grasas saludables y formar radicales libres dañinos, además de tener un sabor rancio.

7– Especias

Las especias no suelen echarse a perder, pero pueden volverse rancias y perder su sabor con el tiempo. Las especias molidas pierden su potencia rápidamente y generalmente no duran más de seis meses.

