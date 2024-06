Biden está considerando proteger de la deportación a indocumentados casados con estadounidenses

La Administración de Joe Biden está considerando una propuesta para proteger a inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses, otorgándoles permisos de trabajo y protegiéndolos de la deportación, según informaron medios estadounidenses este lunes.

El programa, conocido como “parole in place”, está siendo evaluado por la Casa Blanca en términos de su legalidad y viabilidad. Funcionarios comentaron al diario The New York Times que aún no se ha tomado una decisión final sobre la implementación de esta medida.

Asimismo, fuentes dijeron a NBC News que el programa también facilitaría que algunos inmigrantes indocumentados obtengan una tarjeta verde y un camino hacia la ciudadanía estadounidense.

De concretarse, la propuesta proporcionaría alivio temporal a aproximadamente 1.2 millones de inmigrantes.

Fuentes citadas por Politico indicaron que, en caso de ser aprobada, la medida no se anunciaría antes del debate presidencial programado para el 27 de este mes entre Joe Biden y el exmandatario Donald Trump.

Un portavoz de la Casa Blanca se negó a dar detalles.

“Como hemos dicho antes, la administración continúa explorando una serie de opciones políticas y seguimos comprometidos a tomar medidas para abordar nuestro fallido sistema de inmigración”, dijo a NBC News.

Presionan a Biden

Legisladores y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han estado presionando al gobierno de Biden para que tome medidas ejecutivas que protejan a los inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos que han vivido en Estados Unidos durante muchos años y han contribuido a la economía del país.

En mayo, los senadores demócratas Alex Padilla, Cory Booker, Catherine Cortez Masto y Ben Luján, junto con otros legisladores, realizaron una conferencia de prensa en el Capitolio, instando a Biden a usar su autoridad ejecutiva para proteger a los inmigrantes sin estatus legal y a aquellos con visas temporales.

La semana pasada, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva que busca impedir que la mayoría de las personas que cruzan la frontera de manera irregular puedan solicitar asilo.

Esta acción ha sido objeto de críticas por parte de activistas de derechos humanos y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que ha prometido presentar una demanda contra la medida.

No obstante, el presidente adelantó que tomaría más medidas sobre inmigración, sin comentar detalles.

“En las próximas semanas, hablaré sobre cómo podemos hacer que nuestro sistema de inmigración sea más justo y equitativo”, dijo, según NBC News. “Solucionemos el problema y dejemos de pelear por ello”.

Con información de EFE.

