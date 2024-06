Condenaron al actor Juan Darthés por delito sexual contra Thelma Fardin de ‘Patito Feo’

Juan Darthés, actor brasileño, conocido por la telenovela ‘Patito Feo’, fue condenado a seis años de prisión este 10 de julio. Esto debido a que lo hallaron culpable de estupro contra la actriz Thelma Fardin.

El medio argentino Infobae confirmó la noticia con Carla Junqueira, abogada de la artista, quien indicó que un tribunal de Sao Paulo actuó en el caso. Ahora, Darthés quedará detenido en una cárcel de régimen semiabierto.

Luego de la decisión, la letrada dio una rueda de prensa junto a su cliente y también Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

La activista indicó: “Muchas veces las infancias, los niños y mujeres no se animan a romper el silencio y denunciar”.

Por su parte, Thelma Fardin, la víctima, habló de esta victoria en su vida: “Gracias a todos por estar acá, por seguir acá después de tantos años. Por supuesto, es un día con muchas emociones, estoy muy conmovida, primero gracias a todas esas personas que se atrevieron a hablar hace muchos años después de esa conferencia de prensa después que hacía mi denuncia”.

La artista consideró que ese movimiento que se generó permitió que se lograra una actuación de la justicia.

Fardin comentó que había perdido la esperanza en que juzgaran al actor. “Lamentablemente, a pesar de que hoy mi caso tuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos y por eso hoy esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para esas personas que hoy todavía están sufriendo algún tipo de abuso. Tiene que ser una esperanza para que piensen que aunque es muy difícil, que aunque la persona que tienen que denunciar es poderosa, tienen muchas herramientas, hay una posibilidad de reparación en la justicia, como es hoy en mi caso”, comentó.

Hizo un llamado a escuchar a las víctimas de abuso, pero sobre todo a que sean empáticos. “La justicia la tenemos que construir también cada uno de nosotros y tenemos una responsabilidad en ese sentido”, añadió.

La denuncia de la artista indicó que fue abusada cuando tenía 16 años y el actor 45. Todo esto mientras visitaban Nicaragua en una gira de ‘Patito Feo’. En su declaración indicó hace unos años: “Fue en 2009. Tenía 16 años y estábamos en una gira infantil. Yo era una nena. El único actor adulto tenía 45 años. Comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir mi erección. Me tiró en la cama y me empezó a practicar sexo oral”.

Después añadió: “Se subió encima y me penetró, hasta que alguien golpeó la puerta, me paré, Juan salió de encima y salí”.

Este caso ha sido bastante mediático, debido a la gravedad de los terribles hechos que ahora han encontrado justicia.