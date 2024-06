Jon Cryer confiesa que desconocía la lucha de Demi Moore contra las adicciones durante su romance en los años 80

Aunque Demi Moore logró convertirse en una celebridad de Hollywood, en alguna etapa de su carrera su vida no era tan exitosa como parecía. Así lo recordó Jon Cryer durante el encuentro que protagonizaron varios de los integrantes de aquella generación dorada de actores de los 80 durante el Festival de Cine de Tribeca.

Moore y Cryer, quien luego ganó popularidad gracias a la exitosa serie de televisión “Two and a Half Men” a principios de 2000, se conocieron en el rodaje de “No Small Affair” (1984).

“Salimos por un corto tiempo mientras trabajábamos en “No Small Affair”, pero supongo que nuestro romance en particular fue, de hecho, bastante pequeño”, rememoró el actor de 59 años, según la revista People. “Ella ya estaba luchando con un problema de drogas. Algo de lo que felizmente no me di cuenta hasta un par de semanas antes de que terminara la película”, agregó.

Pese a los problemas personales de la actriz, Cryer resaltó que ya en aquel momento se podía ver en Moore algo diferente al resto delos demás intérpretes.

“Lo que siempre sería grandioso de ella ya era evidente; esa increíble combinación de vulnerabilidad, dureza y belleza”, explicó. “Ella era increíblemente carismática y comprendía mucho mejor el negocio que yo. Conocía a todos en la ciudad, pero ambos estábamos muy nerviosos por ser protagonistas de una película por primera vez”, completó.

En aquel momento, Demi Moore era una de las máximas exponentes del llamado “Brat Pack”, un grupo de actores jóvenes y rebeldes que frecuentemente compartían pantalla en películas destinadas al público adolescente en la década de 80 y que se convirtió en un fenómeno cultural por peso propio.

Además de Moore, fueron parte de aquel suceso Emilio Estévez, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Judd Nelson, Molly Ringwald y Ally Sheedy.

Durante el clásico festival de cine que se realiza cada año en la ciudad de Nueva York, varios miembros de aquella generación se reunieron para apoyar a Andrew McCarthy en el estreno de “Brats”, documental que escribió y dirigió sobre aquellos años.

McCarthy, Sheedy, Moore y Cryer sonrieron y posaron juntos en la alfombra roja del evento. Luego, hablaron con la prensa, donde Moore se refirió sobre su pertenencia a aquel grupo de jóvenes rebeldes y exitosos.

“No me percibía como parte del ‘Brat Pack’ porque no creía que fuera uno de los chicos geniales. Y definitivamente eran los chicos geniales”, explicó. “Pensé que las dos películas que definían al grupo eran “The Breakfast Club” y “St. Elmo’s Fire”, y en ninguna de ellas aparecí”, analizó luego.

