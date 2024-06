Padre de rehén israelí murió “de pena” pocas horas antes del rescate de su hijo

El padre de uno de los rehenes israelíes rescatados durante la operación militar el fin de semana murió “trágicamente de pena” pocas horas antes de reunirse de nuevo con su hijo, de acuerdo con un familiar cercano.

En declaraciones a la radio pública israelí Kan, Dina Jan, tía del recién rescatado Almog Meir Jan, relató que su padre Yossi Jan había deteriorado su salud ante el trauma que significó el secuestro de su hijo. La familiar dijo que Yossi pasaba sus días “pegado al televisor” y buscaba desesperadamente cualquier información relacionada con su hijo.

Almog, de 22 años, estuvo en cautiverio a manos de Hamás durante ocho meses, tras asistir a una fiesta que fue irrumpida por los terroristas durante los ataques del 7 de octubre, y que desencadenaron la actual guerra. Fue uno de los rescatados el sábado en la operación “Summer Seeds”, en Nuseirat, al centro de Gaza.

La muerte de Yossi, que se cree que tenía 57 años, se dio a conocer luego de que Dina encontrara su cuerpo sin vida en su casa poco después de recibir la noticia de que Almog estaba entre los rescatados

“Manejé como loca, grité ‘Yossi, Yossi, Yossi’ y nada. No obtuve respuesta. La puerta de su casa estaba abierta y lo vi durmiendo en la sala. Le grité ‘Yossi’ y no me respondió. Vi el color de su piel, lo toqué, pero estaba muerto”, relató Dina. “Mi hermano murió de pena y no pudo ver regresar a su hijo. La noche anterior al regreso de Almog, el corazón de mi hermano se detuvo. No pudo ver regresar a su hijo”.

Dina agregó que Yossi perdió 20 kilos, y no podía soportar la traumática situación de esa forma. Agregó que se encerraba y no quería ver a nadie, situación que preocupó a todos los familiares.

“Estamos muy contentos con el regreso de Almog, pero el cerebro no puede asimilar que este es el final. Estamos destrozados”, lamentó Dina.

Almog se reunió con sus familiares en el hospital Tel Hashomer, en el centro de Israel. El funeral de Yossi se celebró el domingo.

Con información de New York Post

