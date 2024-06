Anciana baleada cuando descansaba en su andadera: nadie a salvo en Nueva York

Una mujer de 84 años fue alcanzada por una bala perdida ayer cuando estaba sentada en su andadera en una calle en Brooklyn (NYC).

Según fuentes policiales, la víctima estaba sentada cerca de la esquina de Foster Ave. y Brooklyn Ave. en East Flatbush cuando un hombre comenzó a disparar a un grupo justo antes de las 6:50 p.m. del lunes.

La anciana recibió dos disparos en el brazo izquierdo mientras disfrutaba del buen clima con una amiga, según los testigos. “Ese es normalmente su lugar de reunión”, dijo a Daily News un hombre de 39 años que acudió en ayuda de la víctima, cuyo nombre no ha sido divulgado. “Ella está allí todos los días”.

A mí me dispararon dos veces, así que sé de qué se trata” Testigo de balacera en Brooklyn

Ese hombre y un amigo suyo de 36 años, que optaron por permanecer anónimos, estaban jugando al dominó en un sótano cercano cuando escucharon una docena de disparos y salieron corriendo a la calle. “Unas cuatro ancianas y un caballero corrían por la calle gritando: ‘¡Están disparando! ¡Están disparando!’”, dijo el testigo mayor.

“Estaban en shock. Me quité la camiseta y le até las heridas. A mí me dispararon dos veces, así que sé de qué se trata”, dijo el más joven sobre una balacera previa no detallada.

Mientras el grupo esperaba que llegara una ambulancia, la víctima llamó a su familia y les contó lo sucedido. Fue llevada al Kings County Hospital en condición estable. En el lugar se encontraron unos 20 casquillos de bala, indicó ABC News.

Hasta el domingo, 15 personas habían recibido disparos en 14 incidentes en el Distrito 67 de la policía de Nueva York en lo que va del año, según los datos más recientes de NYPD. La cifra marcó una disminución con respecto al mismo período del año pasado, cuando 21 personas recibieron disparos en 17 incidentes diferentes en el distrito, que cubre East Flatbush y Remsen Village.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos sobre la balacera de anoche. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Los enfrentamientos entre pandilleros dejan constantemente víctimas en Nueva York, entre ellos mismos y otras personas, algunas alcanzadas “al azar” en calles, escuelas, el transporte público y negocios. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con una batalla por el territorio y los sospechosos a menudo se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales. “Las personas están publicando todo lo que pueden. Son muy descarados con sus publicaciones. Y si ese es el caso, estamos listos para sacar provecho de ello”, alertó el jefe de la policía de Nueva York, Jason Savino.

A fines de mayo 18 jóvenes, algunos de ellos menores de edad, fueron detenidos como sospechosos de estar vinculados con tiroteos pandilleros que han dejado transeúntes inocentes como víctimas en Brooklyn.

Días después Jean “Bigga Twirl” Fremont (32) fue sentenciado a 35 años de cárcel por desatar una guerra de pandillas luego de que le robaran su cadena de oro en Brooklyn. En febrero un trabajador mexicano murió baleado “al azar” durante un enfrentamiento entre pandilleros adolescentes a plena luz del día en una estación del Metro en El Bronx.