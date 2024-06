El mensaje de Pepe Aguilar para los novios de sus hijas: “Tú sabes quién soy, no la riegues”

¡Ángela Aguilar y Christian Nodal son novios declarados! Tanto lo afirmó la cantante como el mismísimo ex de Cazzu. La revista Hola! lanzó la primicia que le ha dado la vuelta al mundo y ahora no hay quien no esté hablando de este escándalo.

Al día de hoy, horas después de que estallara el escándalo, todos sabemos qué dijo Ángela. Quien prácticamente ha reconocido que esto no es un nuevo amor, ya que su historia con Christian viene desde hace años y al parecer hoy por fin volvieron a encontrarse. ¿Qué dijo Nodal? También los sabemos, y es que prácticamente ha tenido que salir en defensa de su actual pareja, para desmentir que ella fuera la razón por la cual se terminó su relación con Cazzu. “Jamás hubo infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”, dijo el cantante.

Ahora bien, la nueva pregunta es entonces: ¿Qué ha dicho Pepe Aguilar? De momento lo único que tenemos es el video del nuevo podcast de Pedro Prieto en donde conversa con el cantante, cuyo extracto promocional es un poderoso mensaje y/o advertencia para los novios de sus hijas.

¿Qué dijo Pepe?

“Señores yo no sé qué les digan mis hijas y ese es su problema, pero cero violencia, cero abuso, porque entonces te metes con toda su familia, aunque ella o él no se quieran defender. Ahí sí no hay nada… y no te estoy amenazando cabr0n, pero nada más te lo digo”, dice Pepe Aguilar en este podcast junto al español Pedro Prieto.

El papa de Ángela Aguilar lo tiene todo muy claro, no importa el nombre que tenga la pareja de sus hijas, ni el apellido o la familia de la que provenga. La violencia y el abuso no es una opción. Éste también agregó: “Sí les digo esto, y ustedes saben quién soy, saben a qué representa. No nada más soy un cantante de ranchero. ¡Ustedes me conocen! Me conocen más allá de eso, entonces… no quiere decir que sea mafioso, pero sí me puedo defender y bien, entonces es cómo: tú sabes quién soy, no la riegues, no lastimes…”.

Al final de este mensaje, Pepe dice que sólo le ha dado estas palabras a una persona, quien después de esto se fue. Sin embargo, dado que el actual romance está reciente, las palabras se sienten como si “se las dijo a Juan, para que entendiera Pedro”.

Podemos aclarar que esta entrevista forma parte del catálogo del podcast de Pietro, a la cual le corresponde el número 145. El más reciente de su colección es el número 165, entrevistando a el dúo venezolano Mau y Ricky.

