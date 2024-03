Pepe Aguilar acepta que su hija Ángela Aguilar lo ha superado y admite que esto para él es un halago

En el mundo de la música regional mexicana y del género ranchero existe muchísima competencia, y es que aún cuando éste es un género muy noble, es también reñido y uno de los que más representa el pueblo mexicano. Razón por la cual, los intérpretes del mismo son tan queridos y entrañables para sus fieles seguidores.

Ángela Aguilar: Impactante como Catrina en el día de muertos

No cabe duda que en este rubro la familia Aguilar tiene mucho que decir y aportar, sobre todo porque llevan generaciones dándole a la industria música y canciones que han marcado época. Sin embargo, el legado que sus padres le dejaron -Antonio Aguilar y Flor Silvestre- no se ha limitado a él. Éste también ha sabido sembrar la semilla de la música en sus hijos, quienes al día de hoy son reconocidos, aplaudidos y aceptados dentro del género.

En la imagen aparece Ángela y Pepe Aguilar en un jaripeo. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Sin embargo, también es cierto que Ángela Aguilar es quien más ha logrado sobresalir en los últimos años. Sobre esto Pepe Aguilar ha hablado claro, y más allá de sentirse ofendido porque ahora muchos cuando hablan de él se refieran a ‘el papá de Ángela’, para él esto es un halago, ya que según explicó, no hay mejor piropo para un papá que saber que sus hijos lo han sobrepasado.

Ángela Aguilar: estas son las fechas de la gira “Piensa En Mí”, que arrancará en EE.UU a partir de junio

Según reportó el portal de Mezcalent, Joaquín López Dóriga conversó con el cantante en su programa de radio, y fue ahí en donde éste señaló que la joven cantante ha logrado el reconocimiento nacional e internacional gracias al gran compromiso que le pone a cada uno de los proyectos que realiza.

En dicha entrevista además declaró: “Ahora me identifican como el papá de Ángela Aguilar y eso está bien. No hay mejor halago a un padre que el que sus hijos lo superen y no tengo la menor duda de que Ángela tiene con qué, porque ya lo logró. Tiene con qué hacer historia en su carrera y en su vida personal”.

Sigue Leyendo más de Pepe y Ángela Aguilar aquí:

· Ángela Aguilar realiza una confesión: “La gente no se imagina que me gusta la Maruchan”

· Más de 400 mil likes se llevó esta publicación de Ángela Aguilar, en donde aparece realizando poses de yoga

· Thalía es fuertemente criticada al anunciar su nueva colaboración con Ángela Aguilar