Kevin Spacey confiesa que se ha quedado sin dinero y admite que “sobrepaso los límites”

El actor Kevin Spacey aseguró que se ha quedado sin dinero después de pagar los honorarios legales requeridos en un caso por agresión sexual de alto perfil.

En una entrevista para el programa “Piers Morgan Uncensored”, el actor de “House Of Cards” fue cuestionado sobre los bienes que actualmente tiene luego de enfrentar acusaciones de agresión sexual y conducta sexual inapropiada. La respuesta del famoso fue que está al borde la quiebra, por lo que en pocos días incluso deberá dejar su casa debido a que está en venta.

“Es curioso que hagas esa pregunta, porque esta semana el lugar donde he estado viviendo en Baltimore está siendo embargado. Mi casa se está vendiendo en una subasta, así que tengo que regresar a Baltimore y guardar mis cosas. Entonces la respuesta a esa pregunta es: no estoy seguro de dónde voy a vivir ahora. Pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar “House of Cards”. Me mudé ahí en 2012. Ha sido mi hogar desde 2016. No puedo pagar las facturas que debo”, dijo el actor.

Spacey añadió que en los últimos años ha estado a punto de irse a la quiebra en varias ocasiones, sin embargo, tuvo oportunidad de evitarlo.

“Hubo un par de veces en las que pensé que iba a presentar la declaración, pero hemos logrado evitarlo, al menos hasta hoy”.

El actor, que apenas ha vuelto a retomar algunos proyectos en cine como el filme italiano “The Contract”, aseguró que las deudas aún están presentes en su vida, detallando que aún debe varios millones por los casos legales que ha enfrentado.

“Todavía debo mucho… Es considerable. Son muchos millones. La casa en sí vale muchos millones”, dijo.

Mira aquí la entrevista completa de Kevin Spacey

Sobre las demandas que pesaban en su contra, el intérprete admitió que había “superado los límites” al “ser demasiado hábil” con la gente en contra de sus deseos en el pasado, aunque afirmó que “no sabía en ese momento” que eran insinuaciones no deseadas.

“Estoy de acuerdo en que la palabra ‘manosear’ es una palabra muy extraña. Yo personalmente he acariciado a la gente, he sido gentil con la gente, así soy yo. Estás insinuándose a alguien y no quieres ser agresivo. Quieres ser gentil. Quieres ver si van a responder positivamente. Creo que la palabra en sí no es una palabra que asocio con mi experiencia”, dijo el actor, de 64 años.

