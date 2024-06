“Me sentía nervioso”: Gervonta Davis habla de los momentos previos a su pelea contra Ryan García

El boxeador Gervonta ‘Tank’ Davis sorprendió a sus seguidores al revelar que se sintió bastante nervioso en los momentos previos a la pelea que protagonizó contra Ryan García debido a que pensó mucho en la potente pegada que ha caracterizado al peleador californiano en estos años; a pesar de eso detalló que sintió mucho alivio cuando su contrincante de raíces mexicanas se quedó con una rodilla en la lona en el séptimo asalto y ya no pudo ponerse de pie nuevamente.

Durante una entrevista ofrecida para Gloves Off el peleador también recordó el momento cuando Sean García, hermano de Ryan, fue el encargado de supervisar su vendaje en el vestuario antes de subir al ring; en dicho momento le dio una advertencia a Davis que sentiría la potente pegada de Ryan García que terminó afectando un poco la estabilidad mental del peleador.

“Yo me sentía nervioso. Cuando vino su hermano y me dijo que sentiría la pegada de Ryan de inmediato, yo le pregunté ‘¿qué?’. Claro que yo había escuchado lo que me dijo, pero fingía esa incredulidad. Y era porque yo me sentía nervioso”, expresó en sus declaraciones.

“Era solo que yo lo había visto noquear a muchos. Lo vi noquear mucha gente en el gimnasio, lo vi noquear a muchos peleadores en video”, agregó Gervonta Davis al afirmar que el motivo de este temor que sentía se debía a las diversas oportunidades en las que vio a García noquear a sus contrincantes.

Davis destacó que a pesar de estas palabras que afectaron su estabilidad previo al combate, logró descifrar cómodamente el estilo de pelea de Ryan García y esto le permitió poder marcar una cómoda presión contra su contrincante para darle los golpes pertinentes que fueron afectando su rendimiento hasta lograr que terminara apoyado en la lona en el séptimo asalto y así poder hacerse con la victoria.

“No fue paciente. Si hubiera sido más paciendo, habría podido conectar algunos de esos golpes. Comenzó a apresurarse cada vez más. Cuando le conecté el golpe, hizo un gesto en su cara. Y cuando hizo esa cara, supe que estaba lastimado, y puso la rodilla en la lona. En ese momento sentí alivio”, concluyó.

Sigue leyendo:

–David Benavídez vuelve a golpear a Canelo Álvarez: “Creo que no es tan bueno como todo el mundo piensa”

–David Benavídez asegura que Canelo Álvarez no representa a los boxeadores mexicanos

–Eddie Hearn asegura que le llegó el momento a Terence Crawford de perder su invicto