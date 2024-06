Óliver Torres llega con toda la energía a Rayados de Monterrey: “Me siento como Óliver Atom”

Rayados de Monterrey se encuentra trabajando arduamente para poder conseguir un sólido equipo que les permita mantener el alto nivel competitivo de cara al torneo Apertura 2024 de la Liga MX y uno de estas nuevas figuras es el español Óliver Torres, quien fue presentado por el equipo durante el fin de semana y no puede ocultar desde ya su emoción por estar en uno de los equipos más representativos del balompié azteca.

Durante una entrevista ofrecida para el canal Relevo, esta promesa del fútbol español se mostró bastante emocionada por su participación dentro de la Liga MX en la que ya militan otros jugadores españoles e incluso hizo referencia a que se siente como un personaje del icónico anime ‘Supercampeones’; esta serie animada japonesa es recordada por el gran nivel competitivo en el fútbol que poseían sus protagonistas.

“Mi nombre (Óliver) es por esa serie (Supercampeones), me iba a llamar Hugo y mis hermanos convencieron a mi madre de ponerme Óliver. Me identifico con ese personaje (Óliver Atom)”, expresó Torres en sus declaraciones.

“Yo tengo una frase como lema de vida que dice: disfruta siempre de lo que haces, hasta llegar a lo más alto, porque si no lo consigues, habrás sido feliz en el intento”, agregó.

Óliver Torres también fue preguntado sobre si posee algún cábala en el vestidor para poder ingresar al terreno de juego con la esperanza de tener el mejor rendimiento posible, a lo que mencionó una serie de actos que realiza para poder conseguir justamente este objetivo.

“La bota izquierda siempre le doy un beso, soy el primero en cambiarme siempre, me pongo a hacer movilidad con el fisio y luego me voy a la reactivación que tenemos, luego del calentamiento me beso la mano y acarició la bota izquierda”, resaltó.

Para finalizar, el futbolista español habló sobre el gran amor y admiración que poseía desde pequeño por el FC Barcelona hasta el hecho de querer jugar ahí en algún punto de su carrera; a pesar de eso terminó defendiendo los colores del Atlético de Madrid en su cantera, aunque eso no le impidió jugar junto a Ronaldinho a quien considera como su mayor ídolo.

“Yo recuerdo que estaba de vacaciones de verano, me hablan del Atlético de Madrid para hacer el partido de despedida del Vicente Calderón y me dicen que va a venir Ronaldinho y él es mi ídolo, cogí el vuelo y fui solo para estar con Ronaldinho”, finalizó el jugador de 29 años.

