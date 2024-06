“Todo salió muy bien”: Juan Soto habló sobre su regreso con los Yankees luego de su lesión

La pasasda semana Juan Soto tuvo que ser retirado del juego entre los Yankees y los Twins por una molestia. Luego se conoció que sufrió una inflamación en su codo izquierdo, lo que le impidió estar para la serie ante los Dodgers en el Yankee Stadium.

Luego de un par de días de reposo el dominicano regresó al campo para el inicio de la serie ante los Kansas City Royals en Kauffman Stadium. Soto lo hizo como bateador designado e incluso pudo conectar un hit.

El regreso del toletero de los Yankees será con mucha precaución y por ahora estará solo como designado antes de regresar a los jardines como viene haciendo habitualmente.

Juan Soto viene teniendo una excelente temporada con los Yankees. Crédito: Gregory Bull | AP

Luego del encuentro Juan Soto habló para los medios sobre su regreso después de la pequeña lesión que tuvo en su codo. “Todo salió muy bien. Sé que estuve como bateador designado, pero pude enfrentarme a un par de pitcheos. Me sentí bien”, comentó el joven pelotero.

“He recibido mucho tratamiento. Me he estado sintiendo bien, mejorando mucho. Definitivamente no se va a ir rápido, seguiremos trabajando en ello y haciendo un par de cosas durante la semana para ver cómo avanza. Todo se centra en el siguiente día”, completó para los medios.

Por ahora Soto seguirá apareciendo como bateador designado. El manager del equipo, Aaron Boone, quiere asegurarse de que el dominicano pueda estar al 100% antes de regresar a su rol defensivo.

“Queremos asegurarnos de que pudiera salir y jugar de nuevo, antes de empezar a hacer tiros, como para ir facilitando su vuelta”, aseguró el timonel de los Yankees.

“Con la situación de Soto nos hemos basado en cómo llega cada día, en qué ha mejorado y en cómo se está sintiendo. Esperemos que esto lo lleve a cubrir los jardines muy pronto”, cerró Boone.

Soto viene teniendo una excelente temporada con el equipo bombardero con un promedio de .318, 53 impulsadas, 77 hits y 17 cuadrangulares.

