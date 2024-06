Basquetbolista fue expulsado de la liga de Puerto Rico por “agredir físicamente” a un árbitro

Muchas veces en el deporte se juegan con las pulsaciones revolucionadas. Posiblemente, eso le haya pasado al basquetbolista gabonés Chris Silva, quien fue expulsado de la liga de Puerto Rico conocida como Baloncesto Superior Nacional (BSN) por encararse con un árbitro.

La noticia se dio a conocer el pasado martes por el organismo. El jugador de los Mets de Guaynabo también deberá pagar una multa de $5.000 dólares.

“El BSN informa que el jugador Chris Silva de los Mets de Guaynabo ha sido multado con una penalidad ascendente a la cantidad de $5.000 dólares y se ordena su expulsión inmediata del torneo 2024 por agredir físicamente a un árbitro”, informó el comunicado.

El BSN informa que el jugador Chris Silva de los Mets de Guaynabo ha sido multado con una penalidad ascendente a la cantidad de $5,000 y se ordena su expulsión inmediata del torneo 2024 por agredir físicamente a un árbitro. https://t.co/tXPVWicNxr — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) June 11, 2024

Los hechos se remontan a la noche del lunes cuando se jugaba un encuentro ante los Cangrejeros de Santurce celebrado en el Coliseo Mario ‘Quijote’ Morales, en Guaynabo. Luego de recibir una anotación, Silva se fue rápidamente a encarar con el árbitro.

Su protesta muy seguramente pudo haber sido por alguna falta no pitada. Sin embargo, el jugador de 27 años no tuvo cuidado y mantuvo contacto físico con el silbante durante su reclamo. Algo que no perdonó el referí puertorriqueño con experiencia internacional, Jorge Vázquez, pues rápidamente lo mandó a las gradas.

El Baloncesto Superior Nacional multó a Chris Silva de los Mets de Guaynabo por $5,000 y se ordena su expulsión inmediata del torneo 2024 por tener contacto físico con un árbitro en el juego de anoche entre Mets y Cangrejeros. pic.twitter.com/7EzsYrfYm5 — La Garata PR (@LaGarataMega) June 11, 2024

La noche se le vino encima a Silva, ya que estaba haciendo un muy buen partido. Al momento de su expulsión acumulaba 10 puntos, ocho rebotes y tres asistencias en 23 minutos de juego. Los Mets tampoco pudieron llevarse la victoria esa noche y terminaron cayendo 76-89.

Sigue leyendo:

· Jugador puertorriqueño explicó la razón por la que viajaba con el Real Madrid en la Champions League

· “No tenía intención de menospreciar a la organización”: Pitcher Jorge López se disculpa con Mets

· Falleció a los 86 años, Jerry West, la leyenda que le dio vida al logo de la NBA