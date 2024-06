Lamine Yamal se tuvo que llevar los deberes escolares a la Eurocopa 2024 en Alemania

El joven delantero español, Lamine Yamal, no solo se enfoca en la Eurocopa 2024, sino que también tiene que cumplir con sus responsabilidades como estudiante de 4º de la ESO, como se denomina a la educación secundaria en España.

“Me he traído los deberes (a la Eurocopa) porque estoy en 4º de la ESO, tengo clases por la web y voy bien. Hago deberes on-line y se los tengo que mandar al profesor. Espero que el profe no me catee (sorprenda)”, dijo Yamal en una entrevista con el diario deportivo español AS.

A pesar de estar a punto de debutar en la Eurocopa con la selección española, Yamal no olvida sus estudios. “Hace nada estaba viendo la Eurocopa tumbado en el sofá, con mi madre. No venimos de paseo, sino a hacer historia. Espero llegar lejos en la Euro, así que veré los Juegos por la tele”, comentó en la misma entrevista.

Con solo 16 años, Yamal ya ha tenido una temporada exigente con el FC Barcelona, disputando 37 partidos en LaLiga y anotando cinco goles. También marcó un gol en la Supercopa y otro en la Copa del Rey, aunque no vio puerta en la UEFA Champions League.

La Eurocopa 2024 será un gran desafío para Yamal, pero él está decidido a dar lo mejor de sí mismo y ayudar a España a conseguir un buen resultado.

Sin duda, Lamine Yamal es un ejemplo de madurez y responsabilidad, demostrando que se puede compaginar una carrera deportiva de alto nivel con los estudios.

