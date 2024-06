Missouri ejecuta David Hosier por la muerte de una pareja en 2009, luego que el gobernador negara indulto

El estado de Missouri llevó a cabo su segunda ejecución de este 2024 luego de que el gobernador, Mike Parson, denegara una solicitud de indulto presentada por el convicto condenado a muerte, David Hosier.

El recluso fue declarado muerto a las 6:11 de la tarde del martes en el Centro Correccional, Diagnóstico y de Recepción del Este en Bonne Terre, Missouri, expresó un vocero penitenciario en un comunicado.

Hosier, que contaba con 69 años, ha mantenido su inocencia en el doble asesinato por el que fue condenado a muerte, presentó una solicitud de indulto después de numerosas apelaciones previas, incluyendo una de la Corte Suprema de Missouri, que fue rechazada por unanimidad hace cinco años la decisión del estado de ejecutarlo.

Sin embargo, la autoridad para exculpar la sentencia de Hosier o detener su ejecución (o no) recae en la última instancia en el gobernador, y algunos legisladores pidieron que Parson que le perdonase la vida.

El condenado fue puesto en el corredor de la muerte de Missouri en 2013 tras ser declarado culpable del homicidio capital por las muertes de Angela Gilpin y Rodney Gilpin en 2009 en su casa en Jefferson City.

El gobernador, que ha supervisado 10 ejecuciones desde que inició su mandato, explicó que Hosier mató a la pareja “en un ataque de celos”, haciéndose eco del alegato de la fiscalía en su juicio penal.

El hombre fue declarado culpable de balear mortalmente a los Glipin en un robo a mano armada, luego de que Hosier mantuviera anteriormente una relación romántica con Angela Gilpin. Ambos fueron asesinados alrededor de un mes después de terminar la relación con Hosier, de acuerdo con los documentos judiciales.

“David Hosier le robó la vida a la señora Angela Gilpin porque no podía aceptarlo cuando ella puso fin a su relación romántica. Él no muestra ningún remordimiento por su violencia sin sentido”, dijo Parson en un comunicado, anunciando que la petición de indulto de Hosier fue denegada.

“Por estos actos atroces, Hosier obtuvo el castigo máximo según la ley. No puedo imaginar el dolor que experimentaron los seres queridos de Angela y Rodney, pero espero que la ejecución de la sentencia de Hosier de acuerdo con la orden del Tribunal concluya“.

Hosier contaba con antecedentes penales y poseía armas de fuego cuando les fue arrebatada la vida a los Gilpin, y tras sus muertes, se descubrió en el bolso de Angela Gilpin que tenía una orden de protección contra él, así como una declaración que decía que temía que el hombre pudiera dispararle, dicen los documentos.

La oficina de Parson manifestó que “Hosier, con una historia de décadas de violencia contra las mujeres, no permitió que Angela se reconciliara con Rodney, acosándola y acosándola durante semanas antes de asesinarla a ella y a su marido”.

Antes del caso por asesinato de los Gilpin, Hosier fue declarado culpable y condenado a la cárcel por agredir y herir gravemente a otra mujer, informó CBS News.

Por varios años, la defensa de Hosier trató de apelar la pena de muerte argumentando que ninguna prueba física relacionaba. “No se encontró ninguna confesión, ni testigos presenciales, ni huellas dactilares, ni ADN de David, ni otros efectos personales en la escena del crimen”, escribieron en su apelación de 2019.

Los abogados alegaron que la condena previa de Hosier por agresión no debería ser una prueba admisible en el juicio de Gilpin porque prejuzgó injustamente al jurado.

Su recién solicitud de indulto se enfocó principal en la vida personal de Hosier. La mayoría de la petición se centró en un derrame cerebral que Hosier sufrió en 2007 que, de acuerdo con los juristas, le dejó con daño cerebral permanente, así como el asesinato de 1971 de su padre, un sargento de la Policía Estatal de Indiana, que la defensa la describió como un evento traumático que impulsó sus problemas de salud mental en la edad adulta.

El acusado sirvió en la Marina de Estados Unidos y como técnico de emergencias médicas y bombero en el condado de Jefferson. Su salud había empeorado en los últimos meses, y la solicitud cita problemas cardíacos que se intensificaron a inicios del mes de mayo.

Hosier expresó a The Associated Press que no estaba satisfecho con el enfoque de su defensa ante la petición de indulto, que pensaba que debería haberse centrado más en la falta de evidencias forenses que lo relacionaban con las muertes de los Gilpin y menos en su infancia.

“Hicieron exactamente lo contrario de lo que yo quería que hicieran”, manifestó Hosier sobre la petición de indulto, según AP. “Les dije que no quería el ‘boo-hoo, ¡ay de mí!’ Todo eso sucedió hace 53 años, ¿vale? No tiene nada que ver con por qué estoy sentado aquí ahora“.

