Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 13 al 19 de junio

Ritmos latinos en ‘Summer for the City’

El festival veraniego del Lincoln Center, Summer for the City, ya arrancó y como en años anteriores viene cargado de mucho ritmo latino. Esta semana destacan las siguientes presentaciones: el ganador del Latin Grammy Tony Succar y su orquesta de salsa, jazz, pop y sonidos, inspirados en la cultura afro-latina, se estará presentando hoy jueves 13 de junio a las 6:30 pm en The Dance Floor; La Manga, un colectivo de artistas de Brooklyn, estará honrando el legado de las compositoras afrocolombianas en la cumbia, el bullerengue y la tambora, el sábado a las 12:00 pm en la Hearts Plaza; y para los amantes de la música alternativa, la banda Cultura Profética traerá su mezcla de reggae y funk, el sábado a las 8:00 pm en el Damrosch Park. Para una agenda completa, visite:https://www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city .

Tony Succar y su madre, la cantante Mimy Tayraco./Cortesía

Noches de salsa en el Time Out Market

¿Has oído hablar de los “Salsa Thursdays” en Time Out Market? Todos los jueves de 6:30 a 9:30 pm, este evento gratuito atrae a un grupo fiel de miembros de la comunidad que se reúnen para bailar y pasar un buen rato. La instructora Marlene Veras guía a los asistentes a través de los pasos, con ritmos del percusionista Ronnie Roc. Una vez que todos han aprendido los movimientos, se lanzan a una fiesta de salsa con la música del DJ Ray Suave. Gratis. En el 55 Water Street DUMBO Brooklyn. Para más información: https://www.timeoutmarket.com/newyork.

Cortesía

“Las Locaventuras de Don Quijote” en The Puerto Rican Traveling Theater

Durante el cierre temporal de su teatro principal por una renovación en el Centro Clemente, Teatro SEA ha aprovechado la oportunidad para presentarse en algunos de los teatros latinos más emblemáticos de Nueva York, culminando este fin de semana con “Las Locaventuras de Don Quijote” en The Puerto Rican Traveling Theater.Esta reconocida historia recibe un giro moderno como un musical bilingüe adecuado para todas las edades, basado en la novela clásica de Miguel de Cervantes. Con guion, música y letras por Radamés Gavé y Manuel Antonio Morán, quien también dirige la pieza, el espectáculo tendrá una duración limitada de tres funciones, los días viernes 14 y sábado 15 de junio. The Puerto Rican Traveling Theater está ubicado en el 304 W 47th St. Para más información, visite www.teatrosea.org o llame al 212 529-1545.

Cortesía Teatro SEA

Obras nuevas en Repertorio Español

La serie “Repertorio’s Music Theatre Development”, creada para apoyar a tres artistas emergentes del teatro musical en español en la ciudad de Nueva York, concluirá este viernes 14 y sábado 15 de junio con la presentación de un extracto de 30 minutos de cada uno de los tres musicales participantes, “Divergentes”, “Next Door” y “Los Mejores Fugitivos del Mundo”. El programa ayuda a desarrollar las obras originales de los participantes y perfeccionar sus habilidades como profesionales, con el objetivo de continuar trabajando en la evolución de sus producciones musicales. A las 3 pm. Para información y boletos: llame al 1-212.225.9999 o visite www.repertorio.nyc

Fiesta de salsa ¡Arriba! en el High Line

Este jueves 13 de junio, de 6 a 9 pm, tendrá lugar la fiesta ¡Arriba!, uno de los eventos más populares y de mayor duración en el High Line. Este año celebra el 15º cumpleaños del High Line y presenta a Las Mariquitas, una banda de salsa completamente queer y trans. También habrá clases de baile por Fuákata y sets de DJ de Mickey Pérez. El evento es totalmente gratuito, abierto para todas las edades. Los visitantes pueden ingresar por las escaleras o el ascensor en la calle 14. También hay comida y bebidas disponibles para comprar. Información: https://www.thehighline.org.

Foto: Rowa Lee

Monsieur Periné en Irving Plaza

Catalina García y Santiago Prieto, integrantes de la banda colombiana Monsieur Periné, andan de gira por Estados Unidos, y este sábado 15 de junio llegarán al escenario del Irving Plaza (17 Irving Pl). “Bolero Apocalíptico” es el primer tour desde que la banda bogotana ganara en 2023 el Latin Grammy al Mejor álbum alternativo por el disco que lleva el mismo nombre, el cual está lleno de boleros modernos, pop y ritmos afrocolombianos. A las 7:00 pm. Boletos: https://www.livenation.com.

Foto: Raúl Higuera

Funciones ambulantes de “The Comedy of Errors”

El Public Theater comenzó las funciones para la gira de regreso de la adaptación musical bilingüe de la comedia clásica de Shakespeare, The Comedy of Errors, adaptada por Rebecca Martinez y Julian Mesri en inglés y español. La producción gratuita visitará sitios al aire libre en colaboración con la Biblioteca Pública de Nueva York y Bryant Park, así como el Hudson Yards. La Unidad Móvil también aparecerá en plazas públicas y parques en los cinco condados en asociación con NYC Parks, así como otros socios clave del Public Theater, para un total de 32 representaciones. Las actuaciones continuarán hasta el domingo 30 de junio. Para una lista completa de lugares y horarios, visite: publictheater.org.

Foto: Peter Cooper

Langosta para celebrarEl Día Nacional de la Langosta es este sábado 15 de junio y el Día del Padre es este domingo 16 de junio, y una buena manera de celebrar ambos días es probando platillos a base de este crustáceo mientras se disfruta de la vista del horizonte de Manhattan, todo desde el lujo de un yate. North River Lobster Company, la primera y única langostería flotante de Nueva York, estará ofreciendo una promoción especial: cena de langosta a mitad de precio (regularmente $58, los invitados pueden ordenar una langosta entera de 1 ¼ lb al vapor, maíz, papas y ensalada por solo $29). Del 14 al 16 de junio. Para el Día del Padre hay una promoción especial donde los papás (humanos o papás de mascotas) se montan gratis, con el código DADSGOFREE. Sólo el 16 de junio. Información: https://northriverlobsterco.com.

Cortesía

INTER celebra el Día del Padre

Este fin de semana, lleva a papá a INTER_, un destino en Soho (415 Broadway) para los amantes de experiencias de arte interactivas. Con dos pisos de más de diez exhibiciones, INTER frecuentemente se asocia con artistas, ingenieros y tecnólogos para crear espacios donde los visitantes pueden “perderse” en el descubrimiento. Desde cámaras de caleidoscopio espejadas de piso a techo hasta pisos interactivos y el próximo display tejido de 400 pies cuadrados, el lugar es ideal para vivir una experiencia nueva. Como oferta para el Día del Padre, desde el jueves 13 de junio hasta el domingo 16, se ofrece un descuento especial del 20% si se compran cuatro entradas, usando el código promocional DAD20. Boletos en: www.interiam.co.

Festival chino en Brooklyn

El festival principal de comida y cultura china de la ciudad de Nueva York, Dragon Fest llega a Brooklyn este domingo 16 de junio, específicamente a la 7ª Avenida entre las calles 5 y 6 (267 7th Ave). Con la participación de vendedores y marcas reconocidas, el evento ofrece una mezcla única de platos tradicionales, artes y exhibiciones culturales. Los visitantes pueden esperar más de 100 variedades de comidas chinas tradicionales, populares y raras, incluyendo dumplings de sopa, caramelos de barba de dragón, sándwich de raíz de loto, fideos fríos a la parrilla, brochetas fritas y té con capa de leche, entre otros. De 10:00 am a 6:00 pm. Más información: https://www.dragonfests.com.

Foto: Cortesía

Descuentos para papá en The Standard Biergarten

Regálele a papá un descanso del asado o parrillada este año y en su lugar llévelo a celebrar su día en The Standard Biergarten (848 Washington at 13th street) ya que la famosa cervecería al aire libre de Manhattan estará ofreciendo especiales del Día del Padre: Combo de cerveza y trago por $15 (Sundaze Lager + elección de licor o un shot de deadstock de 1oz); Smashed Burger por $12 (Queso americano, cebolla roja, pepinillo, salsa boom); Costillas de cordero BBQ por $12 (Salsa BBQ dulce y ahumada, papas fritas, cornichons). Más información: https://www.standardhotels.com/new-york/features/biergarten-nyc

Foto: MarkusMarty

Feid en el Madison Square Garden

Feid, el artista colombiano multiplatino y nominado al Latin Grammy en nueve ocasiones, está en medio de su gira mundial 2024 y este domingo 16 de junio llenará el escenario del Madison Square Garden. El llamado “Ferxxocalipsis Tour” en honor a su último álbum de estudio, promete un viaje musical con la energía, presencia dinámica en el escenario y canciones exitosas del cantante urbano, quien se ha solidificado como un actor poderoso en la música latina actual. A las 8:00 pm. Boletos: ticketmaster.com .

Foto AP/Ivan Valencia

Festival ecuatoriano para celebrar la Copa América

Para la nueva edición de la Copa América con sede en EEUU, Radio Diblu de Ecuador presentará, por primera vez en la Gran Manzana, el evento Diblu Fan Fest, desde el 18 de junio hasta el 2 de julio. El festival se llevará a cabo en el 390 Seneca Ave. en Queens y los residentes podrán disfrutar del segmento de entretenimiento con mayor asistencia en Ecuador. Los aficionados locales podrán seguir las emociones del torneo continental con los partidos en vivo en pantalla gigante, concursos y shows para todos los gustos. El Diblu Fan Fest se cumplirá en todos los partidos del seleccionado ecuatoriano el 22, 26 y 30 de junio. Informes: llamando a Lu Arias Alava al número (551) 755-1420.