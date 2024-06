¿Aleska Génesis se burla de Alana Lliteras con este baile, en la fiesta de La Melaza?

Aleska Génesis viajó ayer -11 de junio- a Nueva York para sorprender a La Melaza en su cumpleaños. En un principio se creía que ella sería la única ex-habitante que compartiría con el expelotero. Pero no, hoy -12 de junio- desde México también volaron a NY, Alana Lliteras, Bebeshita, Robbie Mora y Guty Carrera.

Se prevé que a la fiesta también llegue Lupillo Rivera, otro ex-habitante con el que el dominicano quedó en muy buenos términos al finalizar el reality de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo.

Todo parece indicar que la fiesta grande será hoy y que la fiesta de ayer fue sólo para no dejar pasar el propio día de su cumpleaños. Pero más allá del encuentro sorpresa entre Aleska y La Melaza lo que ha trascendido en redes sociales es un video en el que se puede ver bailando a la novia de Clovis Nienow. Para muchos, la venezolana estaba imitando la forma en la que Alana Lliteras bailaba durante las fiestas de los viernes, dentro del show.

Muchos fans y no fans de la mexicana salieron en su defensa, alegando que no venía al caso lo que estaba haciendo Génesis frente a todos. Destacando que durante cuatro meses, todos saben que Aleska no baila así.

Aquí el video:

Lamentablemente para Aleska Génesis, no hay nada que ella haga o diga ya sea en las redes sociales o durante alguna entrevista que no genere incomodidad en gran parte del público.

Y es que para muchos, todo lo que ésta hizo en La Casa de los Famosos 4 la dejó completamente en evidencia y por esta razón hay mucha desconfianza a su alrededor, pero asumir que un baile como este surgió con el único objetivo de molestar a Lliteras ha generado que muchos fieles admiradores de la venezolana estallen en contra de los seguidores de Alana que “han decidido defenderla a capa y espada”.

De nuevo, la postura de ambos “fandoms” podría ser considerada correcta, ya que unos defienden porque asumen, por lo que vieron de Aleska en la casa, conocer las intenciones de la venezolana. Mientras que los fans de ésta última no creen que esto sea para tanto drama.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4 aquí:

· Lupillo pone condiciones para entrar a La Casa de los Famosos All Star: quiere escoger a su equipo

· Aleska Génesis reveló la elevada cifra que ganaba semanal en ‘La Casa de los Famosos’

· Lupillo Rivera presume su desempeño en La Casa de los Famosos 4 en Al Rojo Vivo