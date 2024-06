Cuauhtémoc Blanco respalda la idea que extranjeros jueguen dentro de Chivas de Guadalajara

El mítico futbolista de la selección mexicana y de las Águilas del Club América, Cuauhtémoc Blanco, decidió hablar sobre la situación que atraviesan las Chivas Rayadas de Guadalajara dentro de la Liga MX y los motivos por los que todavía no han logrado coronarse campeones a pesar de luchar por tantos años para cumplir este objetivo en el que han quedado bastante cerca de la gloria pero sin concretar su deseo.

Durante una entrevista ofrecida para el programa ‘Faitelson sin Censura’ de TUDN, el artillero consideró que el principal problema de esto se debe a la falta de jugadores extranjeros a causa de la regla que posee el club para solo tener jugadores nacidos en México o con ascendencia mexicana para darle un espacio seguro a todas las figuras aztecas que desean brillar dentro de la Liga MX.

“Eso es decisión de la afición, a mí en lo particular me gustaría porque hubiera más competencia ahorita si tuviera extranjeros, porque ahorita ahí va, ahí va, puede llegar a la Liguilla pero no es favorito para ser campeón”, expresó Blanco en sus declaraciones.

“No hay tantos mexicanos, ¿de dónde los sacas? Antes las Chivas tenían buenas camadas, dime cuál, dónde están, no hay nadie. Destacaron Salcido, Venado Medina, Omar Bravo”, agregó el antiguo capitán de la selección mexicana al recordar las grandes promesas del fútbol que generaban las fuerzas básicas de Chivas para poder estar en la élite del balompié azteca.

Para finalizar Cuauhtémoc Blanco aseguró que Chivas debe iniciar un proceso de recuperación en la formación de todos sus jugadores para explotar sus máximas habilidades de juego en el terreno y así poder crear unos equipos mucho más sólidos que les permitan competir para alcanzar muchos títulos dentro de la Liga MX y las demás competencias internacionales en las que participan.

“El único que saca buenos jugadores de fuerzas básicas es Pachuca y es el que dice, ‘el que pague más’. Muchos se van a Monterrey, a Tigres, entonces creo que las Chivas deben de seguir con sus fuerzas básicas, sacar jugadores, se han perdido la dinámica”, concluyó el exjugador y también político mexicano.

