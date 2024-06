Gerardo Arteaga quiere brillar en la Copa América con México

La selección de México se encuentra ultimando todos los detalles de cara a su participación en la Copa América 2024 que se realizará a en los Estados Unidos a partir del próximo 20 de junio y una de las figuras que desea aprovechar al máximo esta oportunidad es el lateral Gerardo Arteaga, quien ha venido luchando para poder hacerse con la titularidad del equipo dirigido por Jaime Lozano para esta competencia de la Conmebol.

El jugador de Rayados de Monterrey ha aprovechado la ausencia de Jesús Gallardo en la convocatoria azteca para poder tener un buen protagonismo en los partidos amistosos que disputaron como preparación para la Copa América contra los combinados nacionales de Brasil y Uruguay; en declaraciones ofrecidas para AP destacó que siempre ha luchado por este cupo para la selección mexicano y ahora desea aprovecharlo al máximo.

“La oportunidad siempre la he buscado, le he batallado, pero a lo largo del tiempo en estos años la he buscado. Ahora que soy titular puedo demostrar eso y estoy agradecido que se me puede dar”, expresó Arteaga en sus declaraciones.

El jugador de 24 años desea poder brillar finalmente dentro de la selección mexicana debido a que permaneció como suplente de Jesús Gallardo durante el Mundial de Qatar de 2022 y debido a la prematura eliminación del equipo no pudo ver un solo minuto dentro del máximo campeonato de selecciones de la FIFA; su deseo es poder demostrar todas sus cualidades para poder ganarse un cupo de cara al Mundial de 2026 que será organizado entre Estados Unidos, México y Canadá.

“Estoy contento porque tenía tiempo que no jugaba dos juegos seguidos con selección y por eso estoy motivado para que ya empiece la Copa. Pueden pasar muchas cosas en dos años, pero quiero trabajar de la mejor manera para llegar bien a ese Mundial”, resaltó.

“Deja mucha experiencia medirte ante rivales de esa talla. En lo personal tengo aspectos por mejorar, eso me dejaron estos rivales, cositas puntuales y mis errores. Grupalmente también hay que mejorar en todas las posiciones, pero quedan muchos días para trabajar antes del inicio”, agregó el zaguero.

Para finalizar, Gerardo Arteaga se mostró confiado del trabajo que ha realizado la selección mexicana para la Copa América 2024 y confía en poder lograr la clasificación en un grupo donde se enfrentarán contra las selecciones de Jamaica, Venezuela y Ecuador.

“El equipo está para lograr grandes cosas, no me gusta decir cuál, no me gusta decir promesas que no puedo cumplir, pero nos estamos preparando, creo que en el grupo que nos tocó podemos llegar lejos. Siempre se habla después de una derrota, pero estamos bien, el ‘Jimmy’ (Lozano) con nosotros y nosotros con él. Está el grupo muy unido. La gente siempre va a criticar, ganes o pierdas, nosotros nos vemos como favoritos”, concluyó.

Sigue leyendo:

–“Se puso las de Frozen”: Diego Lainez destrozado en redes sociales por usar particular calzado

–Jesús Gallardo se convierte en el primer refuerzo del Toluca para el Apertura 2024

–“Estoy rodeado de ganadores”: Veljko Paunovic lanza potente mensaje a los Tigres de la UANL