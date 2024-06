Fan se tatuó a Alexis Vega en su pierna porque le pareció inspirador verlo llorar

En medio de la concentración de la selección mexicana para la Copa América 2024 que se jugará en Estados Unidos, se conoció la historia de un fan que se tatuó la figura de Alexis Vega en una de sus piernas.

Fue la misma selección, quien a través de su perfil en X compartió un video con el testimonio del fanático. El hincha, que reside en Estados Unidos, narró que decidió tatuarse exactamente la imagen de Vega llorando encima de una hielera luego de conseguir no quedar campeón en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, donde México quedó en tercer lugar.

“Cuando él (Vega) fue a los Juegos Olímpicos (Tokyo 2020) yo vi cómo jugaba y como se la partía con todos sus compañeros”, inicia en el video.

“Para mí fue como cuando nosotros vinimos de nuestro país (México) que venimos a buscar una mejor vida (a Estados Unidos) y por muchas cosas no nos toca como pensamos o imaginamos… yo me lo hice por el sentimiento que le vi a él”, explicó. En el audiovisual se ve como el ex de Chivas le firma el tatuaje y la playera.

Un #AmorIncondicional por la Selección Nacional de México y @Alexis_Vega9 🇲🇽🫶🏼



Historia de pasión, entrega y de salir adelante en la vida 👊🏻



Gracias por siempre estar, Incondicionales 🙌🏻 pic.twitter.com/rXr8hJHX2r — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 12, 2024

El clip culmina con Vega agradeciendo el apoyo del fan a pesar de que se encuentre jugando para otro equipo. Tras salir del Rebaño Sagrado, Vega tuvo un buen desempeño con Toluca en el Torneo Clausura 2023. Seis goles y cuatro asistencias en. 13 partidos lo avalan y ese ha sido uno de los motivos por el cual Jaime Lozano lo llevó al combinado nacional.

