Chucky Lozano confiesa estar decepcionado por no ser convocado a la selección mexicana para la Copa América 2024

Hirving ‘Chuky’ Lozano no se mordió la lengua y confesó estar decepcionado por su no convocatoria a la selección de México para la Copa América 2024. El jugador del PSV de Países Bajos no ocultó su frustración, pero dijo respetar la decisión del entrenador Jaime Lozano.

En una entrevista para la cadena ESPN, Lozano mostró su pesar por no acudir al torneo que se jugará en Estados Unidos, país que por cierto disfrutará de su fútbol en 2025 cuando se incorpore al nuevo club de la MLS San Diego FC.

“Fue una decepción (no estar en la lista de seleccionados). Me gusta jugar ese tipo de torneos ante grandes equipos, pero respeto la decisión del técnico. Siempre les voy a desear lo mejor, tienen jugadores importantes y esperemos que tengan un buen torneo.”, declaró.

‘Chucky’ fue una de las ausencias llamativas en la lista preliminar que el Tri anunció previo a la Copa América que inicia en dos semanas. El mismo Jaime Lozano confesó que habló con los futbolistas descartados para comunicarles la decisión, la cual respondería a un intento de recambio generacional. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan volver a vestir los colores de la selección.

En este sentido, Lozano consideró prudente esperar a ver cómo avanza el proceso con los jugadores más jóvenes y aseveró que peleará su puesto en la selección hasta recuperarlo.

“Sí. Están empezando ahora, pero tendremos que esperar para ver cómo las cosas cambian en ese proceso (…) voy a mantenerme jugando en el más alto nivel. Voy a seguir trabajando duro y voy a poder ganar un lugar en la selección mexicana”, sentenció.

La carrera de Lozano sufrió una especie de estancamiento en el Napoli al no poder ganarse la titularidad. Esta situación lo llevó a abandonar el club la temporada pasada y volver al PSV de Países Bajos, una liga de segunda categoría en Europa.

Hace unos días el futbolista tomó la decisión de abandonar el viejo continente y firmar por la nueva franquicia de la MLS, San Diego FC. Lozano será jugador fundador y llegará en 2025 con 29 años.

Sigue leyendo:

· “La MLS va a superar a la Liga MX”: ‘Chucky’ Lozano lanza flores tras su firma con San Diego FC

· Conoce el salario que percibirá Chucky Lozano en el San Diego FC de la MLS

· ‘Chucky’ Lozano asegura que se sintió en “shock” al conocer la propuesta de San Diego