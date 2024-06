Fanáticos pagan hasta $1,000 dólares por ver entrenamiento de Cristiano Ronaldo con Portugal

Este 14 de junio inicia la Eurocopa 2024 y la selección de Portugal debutará en el torneo el 18 ante Chequia. La oncena liderada por Cristiano Ronaldo buscará ganar el título europeo tal y como hicieron en 2016.

Para ello el combinado dirigido por Roberto Martínez se encuentra concentrado en Gütersloh afinando detalles para su debut.

Ante la gran expectativa por Portugal en la copa y ver a Cristiano Ronaldo en lo que sería su sexta y muy seguramente última Eurocopa, los fanáticos lusos han abarrotado las inmediaciones de la concentración portuguesa.

Tanto así que UEFA proporcionó unas 6,000 entradas gratis para ver un entrenamiento de la selección portuguesa y se agotaron en pocas horas.

Cristiano Ronaldo podría disputar su última Eurocopa. Crédito: AP

Pero fue tanta la algarabía y picardía de algunos fanáticos que las entradas que UEFA dio como cortesía empezaron a venderse en sitios de reventa a un muy alto precio.

Y es que según el Diario As algunas entradas para ver una sesión de entrenamiento de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes y compañía se venden hasta en $1,000 dólares en sitios de reventa.

Esta problemática alertó a las autoridades. Aunque no hubo mucho para hacer, pues los tickets no eran personalizados por lo que no se pudieron rastrear.

“La ciudad no tiene ninguna herramienta contra esto porque las entradas fueron proporcionadas por la UEFA y no están personalizadas”, comenta el reporte del rotativo español.

Por ahora Cristiano Ronaldo sigue concentrado en guiar a su selección a su segunda Eurocopa. Luego de lograr alzar el trofeo en la edición de 2016. Portugal está encuadrada en el grupo F de la competición junto a Turquía, Georgia y Chequia.

