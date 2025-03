¿Lavar el jamón pegajoso? La verdad revelada por una ingeniera en alimentos

Cuántas veces no hemos dudado en consumir un alimento por riesgo a que esté dañado y no lo parezca. Un ingeniero en alimentos, Marian Zapién revela tres cosas que no debes hacer en tu cocina por motivos de seguridad alimentaria, entre ellos enjuagar jamón cuando está pegajoso.

La creadora de contenido especializado en seguridad alimentaria, explica tres cosas que no se deben hacer en la cocina: lavar el jamón cuando está pegajoso, beber directamente del envase de leche líquida, y descongelar una comida en el microondas y no cocinarla al momento.

3 cosas que debes evitar en la cocina

En su cuenta @ingdetusalimentos, Zapién argumenta las razones por las que se deben evitar estas cosas y lo que ocurre con el proceso de descomposición de los alimentos y las bacterias.

A continuación los detalles de las recomendaciones de experta, que puede evitar enfermedades y malestares estomacales.

1.- No cocinar de inmediatamente una comida que se descongele

Aunque descongelar en el microondas es una herramienta útil, hay que estar atentos a cumplir con ciertos para evitar intoxicaciones alimentarias, tal como lo indica Zapién.

Por ejemplo, una vez que se usa el microondas para descongelar alimentos, se debe evitar dejarlos reposar. La recomendación es cocinarlos inmediatamente.

Zapién explica que al descongelar alimentos en el horno de microondas se puede generar puntos calientes en el alimento o incluso empezar a cocinarse en algunas partes. “Y de no cocinarse de inmediato da tiempo a microorganismos de reproducirse de manera más rápida debido a ese incremento de temperatura”.

La forma segura de hacerlo es cocinar inmediatamente después de descongelar en el horno microondas para prevenir el deterioro de los alimentos o de contraer alguna enfermedad.

2.- Evite lavar el jamón cuando está pegajoso

Un mal manejo del jamón puede ocasionar que se llene de bacterias y cambie de textura. Crédito: Shutterstock

Cuando el jamón tenga una textura pegajosa es una señal de que hay crecimiento de bacterias que se pudieron haberse producido por un mal manejo del producto, cambios de temperatura o mal almacenamiento, entre otros.

La experta expone que esta textura del jamón es porque las bacterias “producen unas sustancias llamadas exopolissacáridos que hacen que la superficie del jamón se sienta babosa o pegajosa al tacto. Y lavarlo no elimina los microorganismos y no garantiza que sea seguro para consumo”.

Zapién asegura que estas bacterias podrían provocar la contaminación de las superficies u otros alimentos al salpicar agua. Un cambio de textura, de olor y o de color, se deben desechar y evitar consumir.

3.-Beber leche directamente del envase

Beber directamente la leche del envase puede transferir las bacterias de la boca al producto, promoviendo que los microorganismos y bacterias se puedan reproducir aceleradamente al tener un ambiente ideal de crecimiento.

Otro factor para evitar beber la leche directamente de envase es que pueden caer pequeñas partículas de los alimentos que consumimos.

