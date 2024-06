Hirving Chucky Lozano rompió en llanto durante su presentación con San Diego FC

Este jueves San Diego FC realizó el acto de presentación para su nuevo jugador franquicia, Hirving Chucky Lozano. El mexicano parecía tener las emociones revueltas y terminó estallando en llanto en pleno acto.

Nada más empezar, cuando Mohamed Mansour, propietario del club, comenzó a hablar en un video que proyectaron, Lozano no pudo contenerse y acabó llorando. Aunque minutos después explicaría los motivos.

Según el Chucky, desde la franquicia le ofrecieron un trato muy cariñoso tanto a él como a su familia. “Lo más importante es el trato hacia mí, mi familia, hacia todos nosotros. Para mí es clave y toda la gente que trabaja aquí, los presidentes, directivos, han hecho ese sentimiento más profundo hacia mí y esa emoción es por todo el proyecto, cariño mostrado, todo el recibimiento que me han brindado y eso lo valoro mucho”, dijo.

“Representar esto a nivel mundial para mí es muy importante y por eso surgieron esos sentimientos, y superfeliz y emocionado”, añadió.

El gesto de San Diego FC con Chucky Lozano

Desde el club se invitó a la presentación a Enrique ‘Ojitos’ Meza, el entrenador responsable de haber debutado al extremo. Pues, este jueves Lozano quiso agradecerle en vivo la confianza depositada en él y detalló que mantienen una relación de mucho cariño y admiración.

“Me ha dado muchos consejos, he tenido una relación superbonita con el profe Meza, para mí es como un padre en el futbol, siempre va, trato de tener mucha comunicación con él, desde Italia hemos tenido comunicaciones muy bonitas y me da un consejo diferente, le tengo mucho cariño y la verdad no tengo muchas palabras para él, siempre me apoyó desde el inicio y tengo muchas cosas bonitas de recuerdos sobre él”, expresó.

Ciudad de San Diego

En la rueda de prensa, el atacante del PSV de Países Bajos reconoció haber quedado fascinado con la ciudad y su ambiente. No obstante, no pudo dejar de reconocer que tuvo varias propuestas y finalmente se terminó inclinando por la MLS.

“Me encantó la ciudad, la gente, es increíble, también como lo comenté hace unos instantes, todo el proyecto de San Diego me motivó a venir. Tuve diferentes propuestas, pero esta me llenó mucho en todos los sentidos, porque me sentí muy identificado en todos los aspectos y fue lo más importante, la gente, la ciudad es muy bonito”, dijo.

Retiro en Estados Unidos

Con 28 años es muy pronto para hablar de retiro, pero Hirving Lozano no ocultó su deseo de culminar los años que le queden de carrera en la MLS. “Por mí sería fenomenal quedarme el resto de mi carrera aquí. Lo principal es demostrar y trabajar de la mejor manera con ellos (San Diego FC) y el tiempo lo dirá, sería muy bonito estar lo que falta de mi carrera aquí”, admitió.

