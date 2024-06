José Mourinho no duda en nombrar a Lionel Messi como el mejor futbolista de los últimos años

En los últimos 15 años ha existido un gran debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por ver quien es el mejor futbolista. Las opiniones son divididas, pero sin duda han sido los reyes de este deporte por más de una década.

Uno que vivió el desarrollo de ambos futbolistas muy de cerca fue José Mourinho. El técnico portugués entrenó a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y a su vez enfrentó una de las mejores versiones de Lionel Messi en el FC Barcelona.

Y aunque fue entrenador de Ronaldo, para el experimentado estratega el mejor futbolista de los últimos años es Lionel Messi. Y no dudó ni un segundo en reconocerlo.

Así lo hizo en su más reciente entrevista para TNT Sports en la que se le preguntó quién era mejor entre ambos futbolistas. “Por supuesto que el pequeño (Messi), ese pequeño no era entrenable, pero tengo que decir que en nuestra generación él era el mejor”, respondió Mou.

José Mourinho enfrentó a Messi durante tres temporadas en su etapa con el Real Madrid. Crédito: AP

Sin embargo Mourinho también hizo la salvedad de que no considera a Messi como el mejor deportista de la historia. Pues cree que hay mejores atletas y mencionó a su favorito.

“Esto es realmente difícil, casi imposible, hay muchos muchachos que hicieron una historia que no se puede borrar, no solo por el deporte. Quizás en nuestra generación, no lo sé, pero diría que Jesse Owens”, culminó el portugués.

Mou dejó su corazón en la afición de Roma

A lo largo de su carrera José Mourinho ha dirigido en nueve clubes de las cuatro ligas más grandes de Europa. Y aunque afirma que en cada equipo vivió buenos momentos, destacó la fidelidad de la afición de la Roma de Italia.

“He tenido suerte. No estuve en el Manchester United en el mejor momento del club, pero Old Trafford es Old Trafford, el Bernabéu es el Bernabéu, San Siro es San Siro o Stamford Bridge, pero yo diría que para un equipo que no está acostumbrado a ganar, los aficionados de la Roma son muy leales al equipo”, explicó.

Por ahora Mou le tocará enfrentar un nuevo reto desde la próxima temporada cuando se siente en el banquillo del Fenerbahce de Turquía. Equipo que acaba de contratar al experimentado entrenador para dirigirlos.

