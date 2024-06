Muere a los 34 años María Reneé Núñez, primera ganadora del reality “La Isla”

María Reneé Núñez, ganadora de la primera temporada del reality show de supervivencia “La Isla”, murió a los 34 años. Por el momento se desconoce la causa de su muerte.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en redes sociales por su hermana, Alma Núñez Peralta, y por la conductora Tania Rincón, quien se despidió de su amiga a través de un emotivo mensaje.

“Mi Treasure, mi Rana Rene, mi María, ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda la paz.

Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria, tan tu María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en Paz María Renée”, escribió Rincón al pie de en una serie de fotos donde aparece junto a María.

¿Quién era María Reneé Núñez?

María Reneé Núñez era una joven amante de los deportes como el ciclismo, el voleibol o el softbol.

Saltó a la fama a sus 22 años, cuando era estudiante de Diseño Gráfico y exmodelo, gracias a su participación en el equipo de Los Desconocidos, color Azul.

Tras sobrevivir a condiciones extremas, la originaria de Hermosillo, Sonora, logró llevarse el premio de $2 millones de pesos que ofrecía el programa “La Isla”, transmitido en 2012, aunque compartió parte de su ganancia con su compañero Julio, con quien superó varias pruebas y quien estuvo al pendiente de ella.

Se dedicó varios años al mundo del entretenimiento y en redes sociales sumaba casi 34 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Su última publicación fue el 28 de abril y aparece con su pareja.

