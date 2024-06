Adamari López tenía un convenio prenupcial firmado con Toni Costa y da detalles

Adamari López expresó que en su relación con Toni Costa, ambos habían acordado tener una convenio tipo al prenupcial, solamente que en esa ocasión no llegaron al altar luego de tantos años juntos. Esta decisión fue tomada con base en las experiencias de la conductora en sus relaciones anteriores, para evitar cualquier tipo de inconvenientes en caso de llegar a separarse.

La presentadora explicó que, a pesar de haber amado a Toni y de desear en aquel entonces compartir su vida con él, habían llegado a la conclusión de pensar en el futuro de aquellos hijos que posiblemente se darían en la relación. Por lo tanto, decidieron ser honestos entre sí y tomar la determinación para dejar constancia de lo establecido.

“No lo hice la primera vez, lo pensé, pero no logré llevarlo a cabo”, dijo sobre si había llegado a firmar un acuerdo de ese tipo antes de darle el “sí acepto” a Luis Fonsi, con quien vivió fuertes momentos de su vida.

Adamari destacó la importancia de la comunicación y el respeto en una relación, y señaló que es fundamental llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. A pesar de esta decisión, la conductora se mostró agradecida por la hermosa hija que tienen en común, Alaïa, y aseguró que su prioridad siempre será su bienestar y felicidad.

Sin embargo, ella decidió no cometer los mismos errores que en la primera ocasión. Por ello, en una nueva emisión de ‘Desiguales’ dijo que: “En la segunda oportunidad, que no me llegué a casar, pero sí tenía un pre-nup por si pasaba el matrimonio. Creo que es lo mejor que pudimos hacer“.

“Cuando hay hijos hay que tener un fideicomiso en donde puedas tener muy claro qué es lo que pasa, sobre todo… cuando hay una propiedad que quede a nombre del hijo, que nadie más se vaya a quedar con eso, porque todo lo que uno ha forjado, si no tienes una pareja, lo quieres para tus hijos”, mencionó durante su intervención en el programa de Univision.

Sigue leyendo:

· Adamari López sorprendió a más de uno tras defender a Christian Nodal y a Ángela Aguilar

· Adamari López finalmente entendió la razón por la que no duraron sus relaciones sentimentales

· Adamari López dijo que siguió con una pareja sabiendo que le estaba siendo infiel