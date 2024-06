Adamari López sorprendió a más de uno tras defender a Christian Nodal y a Ángela Aguilar

La presentadora Adamari López expresó que en el mundo del entretenimiento las relaciones amorosas suelen ser muy complicadas y que cada persona tiene derecho a elegir su camino y ser feliz. Aseguró que tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar son dos jóvenes talentosos que merecen ser felices en su vida personal, al igual que en su carrera artística.

“Pienso que son dos muchachos jóvenes. Me voy a poner en los zapatos de ellos. Cuando era jovencita, hoy día tengo 53 años, quizás terminaba una relación y empezaba otra. No entendía, a lo mejor, que había que darle un duelo a esa relación y que había que esperar un tiempo, reconocer que es lo que había pasado porque la juventud y el desconocimiento no me hacían entender que había que esperar, sino que me dejaba llevar por el corazón y por otras partes de mi cuerpo. Hay que ser sinceros”, expresó la puertorriqueña en ‘Desiguales’.

Además, Adamari también hizo referencia a la hija de Pepe: “(Ángela Aguilar) es una nena de 20 años, que ha estado cobijada por sus papás durante todos estos años”.

López pidió comprensión y respeto hacia la nueva pareja, y manifestó que es importante apoyarlos en este momento de cambio en sus vidas. Además, recordó que las críticas y juicios no ayudan a nadie y que lo mejor es enviarles buenas energías para que puedan construir una relación sólida y duradera.

“A lo mejor ve en este hombre (Christian Nodal), que también es un hombre joven, este deseo que querer enamorarse, de encontrar esas maripositas en el estómago. No quiere decir que esté correcto. No sabemos que lo que está correcto o lo que no, porque la madurez te va dando una experiencia diferente. Lo que sí sabemos es que como mujeres o público de afuera no podemos señalar y juzgar porque nosotros no conocemos lo que pasó en la relación de cada uno”, agregó en una nueva emisión del espacio de Univision.

