Así fue el traslado de 2,000 pandilleros a cárcel de alta seguridad en El Salvador: “No volverán a salir”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el martes el traslado de 2,000 pandilleros al Centro del Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de alta seguridad con capacidad para 40.000 reclusos.

“(Los pandilleros trasladados) pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo; incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir ni de ordenar crímenes desde la cárcel”, dijo el mandatario en X, donde publicó un video sobre el procedimiento.

Esta madrugada, trasladamos a más de 2,000 pandilleros desde los penales de Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente, hacia el CECOT.



pic.twitter.com/n4syM6l9Y3 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 11, 2024

Hasta ese momento, las autoridades de seguridad no habían informado sobre el movimiento de reos, y se desconocían los detalles exactos del traslado, señala la agencia Efe. Este constituyó el tercer envío de pandilleros al Cecot, la cárcel más grande de América, con los primeros dos realizados a finales de febrero y marzo del año pasado.

Los pandilleros fueron trasladados desde prisiones en Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente.

La construcción de esta prisión se realizó bajo críticas de la oposición, que señaló falta de transparencia y cuestionó la aprobación de una ley que permitió eludir controles estatales habituales. El Cecot, inaugurado a finales de enero del año pasado, ocupa 23 hectáreas y su capacidad ha sido motivo de debate y escrutinio.

Traslado de pandilleros al Centro de Confinamiento para el Terrorismo en Tecoluca, en El Salvador. Foto: Gobierno de El Salvador / EFE

La prisión se construyó en el marco de un régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas tras una escalada de homicidios que cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

Este régimen, que suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones, se ha extendido 26 veces por periodos de 30 días a petición del gobierno de Nayib Bukele.

Según datos oficiales, más de 80,000 personas han sido detenidas bajo este régimen, de las cuales más de 7,000 han salido en libertad condicional.

El Centro de Confinamiento para el Terrorismo es la cárcel más grande de América Latina. Foto: Gobierno de El Salvador / EFE

El gobierno salvadoreño atribuye a este régimen gran parte de la disminución de la violencia, una medida que ha gozado de amplia popularidad y ha sido clave en la reelección de Bukele, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata.

Sin embargo, organizaciones humanitarias han recibido más de 6,000 denuncias de abusos a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta duración.

“No van a salir libres”

La Casa Presidencial de El Salvador publicó en X declaraciones de Nayib Bukele del 4 de abril de 2022: “Ahora que están corriendo y huyendo, ahora que están desconectados y desordenados, es el momento de seguir atacándolos y arrestándolos. Este es el momento de seguirlos llevando hasta las reglas”.

“Pero ahora no van a salir libres, estas personas van a quedarse tras las rejas, obviamente va a llegar un punto en el que no van a caber y por eso he ordenado que empecemos a construir otra cárcel de máxima seguridad con capacidad para 20,000 pandilleros”, añadió el mandatario en esa ocasión.

En la publicación, la Casa Presidencial afirmó: “Más de 2,000 pandilleros vieron el exterior por última vez. Una vez ingresados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, no volverán a salir y pagarán las consecuencias de sus acciones contra los salvadoreños”.

Más de 2,000 pandilleros vieron el exterior por última vez. Una vez ingresados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, NO VOLVERÁN A SALIR y pagarán las consecuencias de sus acciones contra los salvadoreños.#GuerraContraPandillas #CECOT pic.twitter.com/aaPU4JMkuv — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) June 13, 2024

